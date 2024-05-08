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خوسيلو يُقلع بطائرة ريال مدريد نحو نهائي دوري الأبطال بعد هزيمة بايرن ميونيخ

بقلم
ريال مدريد يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه المثير على ضيفه بايرن ميونيخ 2 - 1

قاد البديل خوسيلو ماتو فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في معقل الميرنجي”سانتياجو برنابيو”.

وسجل الأهداف لريال مدريد، خوسيلو في الدقائق 88 و(90+1)، بينما سجل لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68.

وكان الميرنجي قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة (2-2)، ليتأهل بنتجية (4-3) في مجموع المباراتين.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في ملعب “ويمبلي” ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني.

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