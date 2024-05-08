خوسيلو يُقلع بطائرة ريال مدريد نحو نهائي دوري الأبطال بعد هزيمة بايرن ميونيخ

قاد البديل خوسيلو ماتو فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في معقل الميرنجي”سانتياجو برنابيو”.
وسجل الأهداف لريال مدريد، خوسيلو في الدقائق 88 و(90+1)، بينما سجل لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68.
وكان الميرنجي قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة (2-2)، ليتأهل بنتجية (4-3) في مجموع المباراتين.
🙌 نحو النهائى! 🙌
🏁 ريال مدريد 2-1 بايرن ميونخ
⚽ 88' @JoseluMato9
⚽ 90'+2' @JoseluMato9#UCL | #APorLa15 pic.twitter.com/iZd0QTzdJJ
— ريال مدريد (@realmadridarab) May 8, 2024
وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في ملعب “ويمبلي” ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني.
🆚 سنواجه بروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال! @BVB | @adidasfootball | #APorLa15 pic.twitter.com/5m4icVIvad
— ريال مدريد (@realmadridarab) May 8, 2024