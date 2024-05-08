خلفه جيش أكبر بلد عربي!.. غزاويون يحتمون بالجدار المصري أثناء قصفهم برفح (فيديو)

وطن – وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لحظة احتماء فلسطينيين من أهالي رفح، بالجدار المصري أثناء قصف إسرائيل خيام إيوائهم.

وأصيب أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح بالخوف والارتباك بسبب الإستهداف الإسرائيلي للمعبر، وأصدرت إسرائيل أوامر بإخلاء جزء من المدينة في وقت سابق يوم الاثنين، مما أدى إلى نزوح جماعي لآلاف الأشخاص.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول العشرات من الفلسطينيين خلف الجدار الاسمنتي الفاصل بين مصر وغزة بجانب خيام، فيما يشاهد في الخلفية دخان أبيض كثيف وفي مشهد تال يبدو النازحون وهم يحاولون تحاشي الدخان الذي غطى المكان.

يحتمون بالجدار المصري وإسرائيل تقصف خيامهم

هول هذا المشهد بكل تفاصيله يجسد عمق المأساة التي تعيشها الأمة

أطفال يحتمون بجدار وخلفه جيش أكبر بلد عربي يمنعهم من الدخول ولا يحميهم

إنه الخذلان إذا تجسد في مشهد

الجيش الإسرائيلي من أمامكم والجيش المصري من خلفكم ولا ملجأ لكم إلا السماء pic.twitter.com/jQfuPKaVH0 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) May 7, 2024

فيما أظهر مشهد تال أحد الأبراج وقد تم استهدافه وأوشك على الانهيار.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان حماس أنها قبلت اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل ردت بتشكك وقالت إنها ستواصل حملتها على المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة وستنفذ غارات جوية ليلية.

وعلق الصحفي السوري “قتيبة ياسين” على الفيديو الذي نشره عبر حسابه في موقع “إكس”-تويتر”: “هول هذا المشهد بكل تفاصيله يجسد عمق المأساة التي تعيشها الأمة”.

وأضاف :”أطفال يحتمون بجدار وخلفه جيش أكبر بلد عربي يمنعهم من الدخول ولا يحميهم إنه الخذلان إذا تجسد في مشهد واستدرك :”الجيش الإسرائيلي من أمامكم والجيش المصري من خلفكم ولا ملجأ لكم إلا السماء”.

دبابات إسرائيلية في رفح

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر لم يسمها قولها إن القوات الإسرائيلية تخطط للسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، البوابة الوحيدة بين مصر وغزة للإمدادات الإنسانية والأشخاص.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن الدبابات الإسرائيلية وقوات برية أخرى دخلت الضواحي الشرقية لمدينة رفح، مساء الاثنين، في إطار المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب مدينة غزة.

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ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمني فلسطيني ومسؤول مصري قولهما إن الدبابات الإسرائيلية تقدمت على مسافة 200 متر من المعبر.

وتشكل بوابة رفح شريان حياة حيوي للمساعدات وحساسة بشكل خاص بالنسبة لمصر، التي تحرص على تجنب الهجرة الجماعية للفلسطينيين إلى صحراء سيناء.