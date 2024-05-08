تسلق نورس فوق آخر خلال طيرانه يثير الضجة في تركيا “فيديو”

وطن – أثار مقطع مصور متداول في منصات التواصل ضجة واسعة بعدما أظهر طائر نورس يطير على أكتاف آخر في ولاية كوجالي شمال غربي تركيا.

وأظهرت اللقطات التي انتشرت بشكل واسع في صفحات المتابعين العرب والسوريين المقيمين في تركيا لحظة وقوف نورس فوق آخر يطير دون أي تأثر.

ورصدت وطن العديد من التعليقات الغريبة والطريفة على المقطع أبرزها: “أحسنوا النية يمكن شايل المدام” و “نورس كسول ينتقل على ظهر آخر في ولاية كوجالي”.

جدل تسلق نورس فوق آخر في تركيا

وكتب آخرون تعليقات من قبيل: “طيب بلكي مانو كسول ومابيقدر يطير أو مريض والنورس التاني عم يساعدو” و “يمكن ما عنده اذن سفر بدو يعدي قشق”.

ومن التعليقات الغريبة والمضحكة على فيديو تسلق نورس فوق آخر في تركيا: “هذا النورس ماسكلو شي شغلة على صاحبو لحتى راكب عليه”.

وعلق آخر: “هي نورسة قالت لنورس يلي بحبها مابتتزوجني لحتى تطير فيني من الصبح للمغرب”.

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وطائر النورس هو من الطيور البحرية المعروفة في تركيا وتنتشر في العديد من ولاياتها نظراً إلى أن طبيعتها واحدة من البيئات المثالية لهذه الطيور.