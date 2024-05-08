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بالتزامن مع اقتحام رفح.. زوجة سلطان عمان في زيارة خاصة لمصر وانتصار السيسي تستقبلها (فيديو)

بقلم
بالتزامن مع اقتحام رفح.. زوجة سلطان عمان في زيارة خاصة لمصر وانتصار السيسي تستقبلها

وطن – كشفت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن زيارة زوجة السلطان هيثم، عهد بنت عبدالله البوسعيدية، الأربعاء، لمصر واستقبالها من قبل السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري.

ويشار إلى أن زيارة عهد البوسعيدية التي تلقب في السلطنة بـ”السيدة الجليلة”، المفاجئة لمصر تأتي تزامنا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح وتهديد الحدود المصرية بسيناء.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول السيدة عهد لمصر واستقبالها من قبل انتصار السيسي في المطار بحفاوة بالغة.

زوجة السلطان العماني في زيارة رسمية لمصر

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السيدة انتصار السيسي استقبلت “السّيدةَ الجليلةَ حرم السُّلطان هيثم في زيارةٍ خاصّة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، في لحظاتٍ يملؤها التقدير المتبادل بين الجانبين وتعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.”

وتابعت أنه تم عقد لقاء بين انتصار السيسي وزوجة السلطان العماني، في قصر القبّة بالقاهرة، وأعربت زوجة السيسي عن ترحيبِها الحارّ وسعادتِها البالغة بهذه الزيارة. فيما عبّرت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ السلطان هيثم عن تقديرها الكبير للسيدة انتصار، وفق نص البيان.

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زارت المتحف المصري ومستشفى سرطان الأطفال

هذا وأقامت انتصار السيسي حفل عشاء رسميًّا في قصر القبة، على شرف “السّيدة الجليلة”، التي قامت بزيارة إلى المتحف المصري الكبير بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأبدت زوجة سلطان عمان إعجابها بمقتنيات المتحف المصري الكبير معبرة عن سعادتها الغامرة بهذه الزيارة، مشيدةً بهذا الصرح الحضاري والثقافي والسياحي المتكامل الذي يحكي قصة الحضارة المصرية العريقة وتاريخها العظيم، وأخذت عهد البوسعيدية جولة حول أقسام المتحف

وخلال زيارتها الخيرة إلى مستشفى سرطان الأطفال بمصر، قامت زوجة السلطان هيثم، ترافقها السّيدةُ انتصار السيسي، بجولة تفقّدية لعدد من مرافق المستشفى.

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