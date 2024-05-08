بالتزامن مع اقتحام رفح.. زوجة سلطان عمان في زيارة خاصة لمصر وانتصار السيسي تستقبلها (فيديو)

وطن – كشفت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن زيارة زوجة السلطان هيثم، عهد بنت عبدالله البوسعيدية، الأربعاء، لمصر واستقبالها من قبل السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري.

ويشار إلى أن زيارة عهد البوسعيدية التي تلقب في السلطنة بـ”السيدة الجليلة”، المفاجئة لمصر تأتي تزامنا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح وتهديد الحدود المصرية بسيناء.

📹 السّيدةُ انتصار السيسي حرمُ فخامة الرئيس المصري تستقبل #السّيدةَ_الجليلةَ حرمَ جلالةِ السُّلطان المعظم /حفظهَا اللهُ ورعاهَا/ في زيارةٍ خاصّة إلى جمهورية #مصر العربية pic.twitter.com/c1LWktsWdy — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) May 8, 2024

ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول السيدة عهد لمصر واستقبالها من قبل انتصار السيسي في المطار بحفاوة بالغة.

زوجة السلطان العماني في زيارة رسمية لمصر

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السيدة انتصار السيسي استقبلت “السّيدةَ الجليلةَ حرم السُّلطان هيثم في زيارةٍ خاصّة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، في لحظاتٍ يملؤها التقدير المتبادل بين الجانبين وتعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.”

في أجواءٍ مميّزةٍ من التواصل الودّي والأخوي، السّيدةُ انتصار السيسي حرمُ فخامة الرئيس المصري تستقبل السّيدةَ الجليلةَ حرمَ جلالةِ السُّلطان المعظم /حفظهَا اللهُ ورعاهَا/ في زيارةٍ خاصّة إلى جمهورية #مصر العربية الشقيقة، في لحظاتٍ يملؤها التقدير المتبادل بين الجانبين وتعكس عمق… pic.twitter.com/sy5IzlJnao — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 8, 2024

وتابعت أنه تم عقد لقاء بين انتصار السيسي وزوجة السلطان العماني، في قصر القبّة بالقاهرة، وأعربت زوجة السيسي عن ترحيبِها الحارّ وسعادتِها البالغة بهذه الزيارة. فيما عبّرت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ السلطان هيثم عن تقديرها الكبير للسيدة انتصار، وفق نص البيان.

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زارت المتحف المصري ومستشفى سرطان الأطفال

هذا وأقامت انتصار السيسي حفل عشاء رسميًّا في قصر القبة، على شرف “السّيدة الجليلة”، التي قامت بزيارة إلى المتحف المصري الكبير بالعاصمة المصرية القاهرة.

في لقاءٍ سادته روحُ التآخي والمشاعرُ الصّادقة بقصر القبّة بالقاهرة، السّيدةُ انتصار السيسي، حرمُ الرئيس المصري تُعربُ عن ترحيبِها الحارّ وسعادتِها البالغة بهذه الزيارة. وقد عبّرت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم عن تقديرها الكبير لحرمِ الرئيس المصري على حفاوة… pic.twitter.com/Pk0lkIPPgL — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 8, 2024

وأبدت زوجة سلطان عمان إعجابها بمقتنيات المتحف المصري الكبير معبرة عن سعادتها الغامرة بهذه الزيارة، مشيدةً بهذا الصرح الحضاري والثقافي والسياحي المتكامل الذي يحكي قصة الحضارة المصرية العريقة وتاريخها العظيم، وأخذت عهد البوسعيدية جولة حول أقسام المتحف

وخلال زيارتها الخيرة إلى مستشفى سرطان الأطفال بمصر، قامت زوجة السلطان هيثم، ترافقها السّيدةُ انتصار السيسي، بجولة تفقّدية لعدد من مرافق المستشفى.