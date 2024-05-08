السفير الإماراتي أحمد العطار يسيء للسعودية ويتطاول على الملك وولي العهد

وطن – شن سعوديون هجوماً عنيفاً على سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية “أحمد العطار”، بعد تداول تغريدات قديمة وحديثة له وصفت بالمسيئة للمملكة العربية السعودية وفيها تطاول على الملك وولي عهده.

وفي إحداها التي نشرت في 12-11-2011، يقول فيها “الحقيقة أن النظام السعودي أفشل نظام في العالم ولا يستحق المدح”.

بينما في تغريدة أخرى يتساءل السفير الإماراتي أحمد العطار الذي أطلق عليه السعوديون لقب “الهندوسي”: “ها هي المرأة في السعودية دون كرامة أو حقوق أو احترام.”

💢من يصلح ما أفسدة العطار ‼️ 📍 #السفير_الاماراتي_يسيء_للسعودية

♦️أيها العطار قمنا بزيارة متجرك فوجدنا بضاعة رديئة فاسدة رائحتها نتنة عفنة وشاهدنا سموماً منتشرة وأشواك في كل مكان ومياة فاسدة رائحتها كريهة ، وفتشنا أكثر لعلنا نجد مايصلح للشراء ولم نجد. ♦️لماذا كل هذا ياعطار… pic.twitter.com/BGSlocKq2t — حسام (@eayoftiger) May 8, 2024

وأضاف بنبرة تنمر:” يقول عنها المشايخ أن عقلها أصغر من الرجل وضربها مسموح كل هذا حسب زعمه- باسم رأي حول الإسلام.”

وفي تغريدة ثالثة يسخر العطار من السعودية قائلا:” السعودية تطلب رسمياً إدانة الأمم المتحدة لمحاولة اغتيال سفيرها في واشنطن”. وتابع بنبرة تندر :” توهم أحينه ههههه “.

السعوديين رافعين هاشتاق #السفير_الاماراتي_يسيء_للسعوديه

احيي شجاعتهم وجراءتهم بصراحة لأني عندما شاهدت صمت سعودي كبير على الإمارات شعرت انعدام رجال السعودية لكن مازال هناك غيورين وهناك مرتهنين السيديهات امثال @monther72 pic.twitter.com/pXfYS9Kiwo — أنيس منصور (@anesmansory) May 8, 2024

“كيف يكون هذا سفير دولة؟!”

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي-إكس-تويتر سابقاً- من التغريدات المنسوبة للسفير أحمد العطار.

وعلق حساب باسم “المتفائل”:”تغريداته لا تؤهله أن يكون سفيراً”. وأضاف :”غلبت عليه لغة كيرلا ولا استطيع الرد عليها من سخافتها”.

واستدرك نحن نحترم شيوخنا وأمراءنا الذي لهم مكانة خاصة وقدر في قلوبنا ولكن لماذا هذا الصمت عنه؟!”

انا استعجب من تغريداته والله تغريداته يغرد بها طفل في اول ابتدائي عندنا، تغريداته لا تؤهله ان يكون سفير غلبت عليه لغه كيرلا ولا استطيع الرد عليها من سخافتها ترى حنا محشمين شيوخكم لهم مكانه عندنا وقدر في قلوبنا ولكن لماذا هذا الصمت عنه؟! — المتفائل (@ahmed2391444) May 8, 2024

وقال “بارود البارودي” -في إشارة إلى لقب سفير الإمارات في برلين-:” لايصلح الدهر ماأفسده العطار”.

وقال عفنان: “نتمنى من الإمارات أن تتخذ موقفاً حول هذا الامعة”. وتابع: “نحن لا نغلط عليهم ولا نرضى يغلط أحد أن يلغط على وطننا”.

لعنة الله عليك حذف ٤٠٠٠تغريدة والاكيد كلها اساءات للسعودية

ومستمر بالحذف

عليك من الله ماتستحق بالخسيس 👇 #السفير_الاماراتي_يسيء_للسعودية pic.twitter.com/jSMTdqE4cP — Silver (@q4HYFAnPuj18050) May 8, 2024

وتساءل “ابو مريم”: “غريب كيف أصبح سفيراً وتغريداته هكذا، علما أنها قديمة والعلاقات بين الإمارات والسعودية كانت جيدة وما تزال”.

وأضاف: “حرية الرأي ليست أن تسقط على الأنظمة والشعوب حقدك، ولكن الظاهر أن الجيران فهموا الحرية والانفتاح خطأ “.

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وردت “المكرمية”: “شي طبيعي دامه إماراتي فيهم حسد لا يغسله البحر”.

شي طبيعي دامه اماراتي

فيهم حسسسسسد مايغسله البحر — المكرية (@Al_MKRYA) May 8, 2024

وفي السياق ذاته تساءلت “نوارة هُذيل”: “هل هذا كلام رجل عاقل ويحمل صفة رسميه لبلاده كلامه، وأقواله يجب أن تكون بصفة رمية ولا تمثله فقط بل تمثل بلاده الإمارات فكيف يخاطر بعلاقات بلدة مع المملكة العربية السعودية طالما هو على كرسي وظيفته”.

وقال آخر: “السفير أو الوزير هو ممثل لدولته حتى لو كان من أصول هندية ولا يمنية ولا مصرية.”

واستدرك متسائلاً: “هل يمثل أحمد العطار رأي الحكومة في الإمارات أم أن أحقاده طغت وهذا خطا سياسي لا يغتفر”.

عندما غردت رئيسة الوزراء تغريدة ضد السعودية اتخذت السعودية قرارات صارمة وقطعت العلاقات. لان السفير / الوزير هو ممثل لدولته حتى لو كان من أصول هندية ولا يمنية ولا مصرية😉.

احمد العطار هل يمثل رأي الحكومة ؟؟؟؟ ام احقادة طغت وهذا خطا سياسي لا يغتفر — Sea (@Sea1640398) May 8, 2024

وعقبت “سحر” في إشارة إلى رضى محمد بن زايد عن هذا ولو كان الأمر غير ذلك لتم محاسبة السفير: ” المعزب-صاحب البيت- راضي وليست المرة الأولى التي يغرد مسؤول اماراتي ويسيء لنا فقبله ضاحي خلفان والمزروعي وأم سيف والضباط الذين يساعدونها”.

من هو السفير أحمد العطار؟

ويشار إلى أن أحمد العطار بدأ مسيرته العملية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في سنة 2017، كمستشار لوزير الخارجية ثم شغل منصب نائب مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية من عام (2018-2020) ورئيس ديوان وزير الخارجية من عام (2020-2022.

وتولى منصب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ سبتمبر/أيلول 2022.

بدأ حياته المهنية في شركة بترول أبو ظبي الإماراتية – أدنوك. ثم عمل في مركز للأبحاث في أبو ظبي وأسس العديد من الشركات الناشئة في لندن وأبو ظبي، بحسب سيرته الذاتية على موقع سفارة الإمارات ببرلين.

والسفير أحمد العطار حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة علوم الأرض البترولية، ودرجة الماجستير في الأمن الدولي من كلية لندن الجامعية (UCL)، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) في فرنسا.