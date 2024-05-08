التشكيل المتوقع لريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

سلطت صحيفة “آس” الإسبانية، الضوء على التشكيل المتوقع لفريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد

حراسة مرمى ريال مدريد: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، (ناتشو أو تشواميني)، روديجر، كارفاخال.

خط الوسط: كروس، (كامافينجا أو تشواميني)، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

الرئيس مع الفريق قبل مباراة ريال مدريد وبايرن#RealMadrid — ريال مدريد (@realmadridarab) May 7, 2024

قائمة بايرن ميونخ

حراسة مرمى بايرن ميونخ: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميتش، دي ليخت، داير، مزراوي.

خط الوسط: لايمر، جوريتسكا، مولر.

خط الهجوم: ساني، موسيالا، هاري كين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، قد انتهت بالتعادل (2-2).

ويثير الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد، حيرة مدربه كارلو أنشيلوتي بشأن تشكيل الملكي في مواجهة بايرن ميونخ.وفق موقع كورة

وبدأ تشواميني لقاء الذهاب في مركز خط الوسط، لكنه أنهى المباراة كقلب دفاع.

وأمس الثلاثاء، صعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مستضيفه باريس سان جيرمان بهدف نظيف في إياب الدور نصف النهائي الثلاثاء في المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.