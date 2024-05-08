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مفاجأة مدوية .. أسطورة فرنسا: مبابي سينتقل للدوري السعودي!

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مبابي قد ينتقل إلى الدوري السعودي وفق ما توقع مارسيل ديساييه أسطورة منتخب فرنسا

أثار مارسيل ديساييه، أسطورة منتخب فرنسا، الجدل بعدما كشف عن توقعاته بانتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

بينما تزعم وسائل إعلام عدة بأن النجم الفرنسي اتفق مع ريال مدريد للانضمام إليه في صفقة انتقال حر.

لكن ديساييه قال “مبابي سيكون حرا بلا عقد الصيف المقبل، سأقول رأيا مختلفا بشأن مستقبله. لا أعلم ما إذا كان ريال مدريد هو الوجهة المناسبة له، في وجود فينيسيوس وبيلينجهام ولاعبين يقدمون جودة عالية”.

مارسيل ديساييه
مارسيل ديساييه

وأضاف النجم الفائز بكأس العالم مع الديوك، عبر النسخة الإنجليزية من “بي إن سبورتس”: “أعتقد أن مبابي لن يكون النجم الأول بالشكل الذي يريده في ريال مدريد”.بحسب ما نقل موقع كورة 

وتابع “لذلك أشعر بأن مبابي قد ينتقل إلى الدوري السعودي. لأن كرة القدم أصبحت صناعة، قد يلعب هناك لمدة عام على الأقل”.

واختتم “انتقال مبابي للسعودية لن يكون بحثا عن المال فقط، فالدوري هناك تنافسي للغاية، أنظر إلى الملاعب هناك وهي تكتظ بالجماهير، والقنوات العالمية تدفع الملايين لنقل مباريات المسابقة”.

مبابي
كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

وكان مبابي ارتبط بالانتقال إلى الهلال الصيف الماضي في صفقة ضخمة، لكن النجم الفرنسي قرر الاستمرار في قلعة “حديقة الأمراء”.

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