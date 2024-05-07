وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس للا لطيفة أمحزون في باريس .. ما الحقيقة؟

ضجت منصات التواصل الاجتماعي مجددا بشائعات عن وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس “للا لطيفة أمحزون”، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل القصر العلوي على هذه الشائعات.

والأميرة للالة لطيفة أمحزون هي أرملة الملك الحسن الثاني، وأم الملك محمد السادس، والأميرة للا مريم والأميرة للا أسماء، والأميرة للا حسناء والأمير مولاي رشيد.

وفاة لطيفة أمحزون، والدة #محمد_السادس🇲🇦 في باريس🇫🇷، والقصر العلوي🇲🇦 لازال لم يُعلن للشعب العجيز عن الخبر! pic.twitter.com/oRw6PSjUZh — salrit (@salrit) May 7, 2024

الشائعات المتداولة زعمت أن لطيفة أمحزون، والدة ملك المغرب محمد السادس، التي ولدت عام 1943 بخنيفرة، توفيت منذ يومين في باريس.

وهي لدت باسم فاطمة حمو، لكنها دعيت لطيفة تجنبا للخلط مع الزوجة الأولى للملك الحسن للا فاطمة بنت القائد أمهروق، وهي ابنة موحا أوحمو الزياني أحد كبار رجال المقاومة في قبيلة زايان الأمازيغية. تزوجت من الحسن الثاني في عام 1961.

شائعات وفاتها متكررة

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات عن وفاة والدة الملك محمد السادس، للا لطيفة.

ففي يوليو 2020 أشيع أنها توفيت بباريس عن عمر يناهز 74 إثر سكتة قلبية مفاجئة، وأشيع وقتها كذلك أنه تم التكتم عن الخبر خصوصا في الفترة الحرجة التي كان يمر بها محمد السادس عندما تدهورت حالته الصحية مؤخرا.

وفاة لطيفة أمحزون، والدة #محمد_السادس🇲🇦 في باريس🇫🇷، والقصر العلوي🇲🇦 لازال لم يُعلن عن الخبر! pic.twitter.com/2L2YuyBcRm — Hadji Mohamed (@youcrf79315) May 7, 2024

وبحسب ما روج له من شائعات آنذاك فقد زعم أنه تم دفنها بفرنسا بعد أن رفض القصر دخول زوجها محمد المديوري إلى المغرب، والذي كان يشغل منصب مدير الأمن الملكي في عهد الحسن الثاني، و الذي تزوج بأرملته لطيفة حمو عام 2000، أي بعد سنة واحدة من وفاة الملك الحسن الثاني واستقروا في فرنسا.

وبما أن هذه الشائعات متكررة فالمؤكد أن للا لطيفة لازالت تحظى بصحة جيدة على وجه الحياة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي في فرنسا حيث تقيم.

وتنشط هذه الشائعات عن وفاتها من وقت لآخر على ما يبدو من قبل معرفات وهمية، ولا يعرف الجهة التي تتبع لها.

لم تحظ باللقب الملكي

وعلى الرغم من إنها زوجة الملك ووالدة وريث العرش إلا إنها لم تحظ باللقب الملكي مقارنة بمثيلتها في القانون الأميرة لمياء الصلح، زوجة شقيق الملك الحسن الثاني الأمير عبد الله بن محمد الخامس التي توجت باللقب الملكي، لكنها عرفت بلقب أم الأمراء.

تعازينا الحارة ل #ملك_المغرب في وفاة السيدة الأميرة والدته #لطيفة_أمحزون و ل #الشعب_المغربي قاطبة. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. — 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙞𝙨𝙩 (@morokkan) May 7, 2024

انقلاب الصخيرات

وللا لطيفة هي الأخت غير الشقيقة للجنرال محمد مدبوح، الذي تم إعدامه – مع 9 ضباط عسكريين آخرين رفيعي المستوى – بتهمة تنظيم انقلاب الصخيرات عام 1971. جرت عملية إعدامهم في 13 يوليو 1971 وتم بثها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الحكومي.

ولم تقم للا لطيفة بأي دور سياسي أو في الشأن العام، وظلت عضوا غير عام في العائلة المالكة، وفقا لبروتوكول خاص. ووصفتها وسائل الإعلام المغربية بـ”أم أبناء الملك”.

ومنذ عام 2000، عاشت في فرنسا حيث أقامت في “نويي سور سين” وكثيرا ما عادت إلى المغرب. وفي عام 2019 استقرت بشكل دائم في المغرب بمراكش.

وفي أغسطس 2022، كانت مريضة وتم نقلها إلى المستشفى في فرنسا. وبهذه المناسبة، جاء محمد السادس لزيارتها.