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وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس للا لطيفة أمحزون في باريس .. ما الحقيقة؟

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والدة ملك المغرب محمد السادس للا لطيفة أمحزون

ضجت منصات التواصل الاجتماعي مجددا بشائعات عن وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس “للا لطيفة أمحزون”، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل القصر العلوي على هذه الشائعات.

والأميرة للالة لطيفة أمحزون هي أرملة الملك الحسن الثاني، وأم الملك محمد السادس، والأميرة للا مريم والأميرة للا أسماء، والأميرة للا حسناء والأمير مولاي رشيد.

الشائعات المتداولة زعمت أن لطيفة أمحزون، والدة ملك المغرب محمد السادس، التي ولدت عام 1943 بخنيفرة، توفيت منذ يومين في باريس.

وهي لدت باسم فاطمة حمو، لكنها دعيت لطيفة تجنبا للخلط مع الزوجة الأولى للملك الحسن للا فاطمة بنت القائد أمهروق، وهي ابنة موحا أوحمو الزياني أحد كبار رجال المقاومة في قبيلة زايان الأمازيغية. تزوجت من الحسن الثاني في عام 1961.

شائعات وفاتها متكررة

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات عن وفاة والدة الملك محمد السادس، للا لطيفة.

ففي يوليو 2020 أشيع أنها توفيت بباريس عن عمر يناهز 74 إثر سكتة قلبية مفاجئة، وأشيع وقتها كذلك أنه تم التكتم عن الخبر خصوصا في الفترة الحرجة التي كان يمر بها محمد السادس عندما تدهورت حالته الصحية مؤخرا.

وبحسب ما روج له من شائعات آنذاك فقد زعم أنه تم دفنها بفرنسا بعد أن رفض القصر دخول زوجها محمد المديوري إلى المغرب، والذي كان يشغل منصب مدير الأمن الملكي في عهد الحسن الثاني، و الذي تزوج بأرملته لطيفة حمو عام 2000، أي بعد سنة واحدة من وفاة الملك الحسن الثاني واستقروا في فرنسا.

وبما أن هذه الشائعات متكررة فالمؤكد أن للا لطيفة لازالت تحظى بصحة جيدة على وجه الحياة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي في فرنسا حيث تقيم.

وتنشط هذه الشائعات عن وفاتها من وقت لآخر على ما يبدو من قبل معرفات وهمية، ولا يعرف الجهة التي تتبع لها.

لم تحظ باللقب الملكي

وعلى الرغم من إنها زوجة الملك ووالدة وريث العرش إلا إنها لم تحظ باللقب الملكي مقارنة بمثيلتها في القانون الأميرة لمياء الصلح، زوجة شقيق الملك الحسن الثاني الأمير عبد الله بن محمد الخامس التي توجت باللقب الملكي، لكنها عرفت بلقب أم الأمراء.

انقلاب الصخيرات

وللا لطيفة هي الأخت غير الشقيقة للجنرال محمد مدبوح، الذي تم إعدامه – مع 9 ضباط عسكريين آخرين رفيعي المستوى – بتهمة تنظيم انقلاب الصخيرات عام 1971. جرت عملية إعدامهم في 13 يوليو 1971 وتم بثها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الحكومي.

ولم تقم للا لطيفة بأي دور سياسي أو في الشأن العام، وظلت عضوا غير عام في العائلة المالكة، وفقا لبروتوكول خاص. ووصفتها وسائل الإعلام المغربية بـ”أم أبناء الملك”.

ومنذ عام 2000، عاشت في فرنسا حيث أقامت في “نويي سور سين” وكثيرا ما عادت إلى المغرب. وفي عام 2019 استقرت بشكل دائم في المغرب بمراكش.

وفي أغسطس 2022، كانت مريضة وتم نقلها إلى المستشفى في فرنسا. وبهذه المناسبة، جاء محمد السادس لزيارتها.

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