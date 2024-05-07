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مصري يقتل رجل أعمال إسرائيلي طعنا بالسكين في الإسكندرية (شاهد)

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مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر بعملية طعن نفذها شاب مصري في الإسكندرية. لافتة إلى السفارة الإسرائيلية في مصر تتابع الحدث.

وبحسب “القناة 14” الإسرائيلية أيضا فإن رجل الأعمال الإسرائيلي قتل على يد شاب مصري أثناء زيارته لمصر بغرض السياحة.

واتضحت هوية المقتول والذي يدعى “زيف كيبار”، وقتل في منطقة سموحة بالإسكندرية.

وقالت صفحة “آساف روزنزويج” العبرية: قُتل رجل أعمال يهودي في الإسكندرية بمصر لأسباب قومية على ما يبدو”.

وأفادت مصادر بأنه يعمل مديرا لإحدى الشركات العاملة في مجال تصدير الفواكه والخضروات.

وتحدثت حسابات بمنصة “إكس” عن أن رجل الأعمال هو جنرال إسرائيلي سابق بجيش الاحتلال، وتمكن شاب مصري من الترصد له وقتله طعنا في الإسكندرية قبل ساعات قليلة.

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