مصري يقتل رجل أعمال إسرائيلي طعنا بالسكين في الإسكندرية (شاهد)

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر بعملية طعن نفذها شاب مصري في الإسكندرية. لافتة إلى السفارة الإسرائيلية في مصر تتابع الحدث.

وبحسب “القناة 14” الإسرائيلية أيضا فإن رجل الأعمال الإسرائيلي قتل على يد شاب مصري أثناء زيارته لمصر بغرض السياحة.

🟥🚨 مقتل رجل أعمال إسرائيلي كبيـر في مصر على يد شاب مصري بالإسكندرية ، ويجري فحص الحادث. القناة 14 العبرية. pic.twitter.com/bqJKxoawQF — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) May 7, 2024

واتضحت هوية المقتول والذي يدعى “زيف كيبار”، وقتل في منطقة سموحة بالإسكندرية.

وقالت صفحة “آساف روزنزويج” العبرية: قُتل رجل أعمال يهودي في الإسكندرية بمصر لأسباب قومية على ما يبدو”.

عاجل :

مقتل رجل اعمال اسرائيلي في مصر وتتابع القضية السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ولغاية الآن خلفية القتل غير واضحة ومن المعروف بأنه كثير السفر لمصر وهو صاحب شركة لتصدير الخضار والفواكه ويعمل بمصر منذ تسع سنوات ويقع مقر شركته في الإسكندرية وتقوم الشرطة المصرية بالتحقق من القضية pic.twitter.com/iQSK6pDAWd — Farah Alkaabneh (@farahkaabneh) May 7, 2024

وأفادت مصادر بأنه يعمل مديرا لإحدى الشركات العاملة في مجال تصدير الفواكه والخضروات.

عاجل | القناة ١٢ الإسرائيلية: مقتل رجل أعمال يهودي في #مصر على خلفية قومية كما يبدو قومية يعني عشان إسرائيلي مش جريمة جنائية رجل الأعمال ده زائيف كيبر يمتلك شركة تجارة خضار و فاكهة في مصر .. pic.twitter.com/soXuBrDDkA — Mohamed Abbas (@mohammad_abas) May 7, 2024

وتحدثت حسابات بمنصة “إكس” عن أن رجل الأعمال هو جنرال إسرائيلي سابق بجيش الاحتلال، وتمكن شاب مصري من الترصد له وقتله طعنا في الإسكندرية قبل ساعات قليلة.