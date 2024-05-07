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ما علاقة حماس بإغلاق قناة اليرموك في الأردن ومداهمتها والقبض على العاملين بها؟

بقلم
قناة اليرموك

أعلنت قناة “اليرموك” الفضائية أن الأجهزة الأمنية في الأردن داهمت مقرها “شركة اليرموك للبث الفضائي”، وصادرت الأجهزة ومعدات البث العائدة للقناة.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإنه تم إحالة القائمين على “قناة اليرموك” للمدعي العام الأردني، بتهمة البث من المملكة دون ترخيص رسمي.

من جانبه أدان عضو مجلس النواب الأردني ينال عبدالسلام فريحات، عن الدائرة الخامسة في عمان، هذه الخطوة واستنكرها في منشور على حسابه الرسمي بفيسبوك.

إغلاق قناة اليرموك في الأردن ومداهمة مقرها

وقال وفق ما رصدت (وطن): “للأسف.. تتم الآن مداهمة مكاتب قناة اليرموك وضبط جميع الأجهزة فيها، وكأنها تشكل خطر داهم على المجتمع الأردني، مع أنها عنوان للإعلام الهادف المحافظ.”

وشدد على أنه لم يسبق لقناة اليرموك خلال ١٢ عام من تأسيسها بث أي مادة مسيئة للأردن وللقيم والأخلاق والدين، بل على العكس تماماً، فكانت دوماً في صف قضايا الوطن وفلسطين وقضايا الأمة العادلة.

وتابع النائب فريحات: “والمؤسف أكثر.. أن إغلاقها تزامن مع بدء الهجوم على رفح حيث تخصص بثها لآخر المستجدات في القطاع.”

وأضاف النائب الأردني مستنكرا: “المداهمة والإغلاقات يجب أن تكون لمن يسيء للوطن وللدين ولقيم المجتمع وأخلاقه، وليس لمؤسسات وطنية شعارها الأخلاق والإلتزام بالقيم والثوابت الوطنية.”

هل لقناة الأقصى التابعة لحماس علاقة بالأمر؟

ولفت ناشطون إلى أن سبب إغلاق قناة اليرموك قد يكون تبنيها لبث قناة الأقصى التابعة لحماس بعد 7 أكتوبر.

وأوضحوا أنه بعدما أغلقت الأقمار الصناعية تردد قناة الأقصى بعد هجوم 7 أكتوبر، تضامنت قناة اليرموك معها وتبنت بث الأقصى على ترددها من تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣.

وذكرت القناة الأردنية في بيان وقتها: “قررنا نقل بث قناة الأقصى عبر شارتنا على التردد 11678 V بعد قرار الشركة الفرنسية إيقاف بثها.”

وجاء في نص البيان وقتها:”تنويه هام: في ظل ما يعانيه قطاع غزة والعدوان الغاشم عليه، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية والوطنية ستقوم قناةاليرموك بإعادة بث قناة الأقصى بعد قرار القمر الصناعي بإيقاف بثها. التردد: 11678 عمودي/مدار نيل سات/معدل ترميز 27500 معامل التصحيح 7/8 أو auto”.

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