قتل رجل الأعمال الإسرائيلي .. فصيل سري مصري يتبنى ويهاجم نظام السيسي

تبنى فصيل مسلح مصري يطلق على نفسه اسم “طلائع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح”، عملية قتل رجل الأعمال الإسرائيلي “زيف كيبر” في الإسكندرية بمصر.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية كشفت عن مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر بعملية طعن نفذها شاب مصري في الإسكندرية. لافتة إلى السفارة الإسرائيلية في مصر تتابع الحدث.

واتضحت هوية الإسرائيلي المقتول والذي يدعى “زيف كيبر”، وقتل في منطقة سموحة بالإسكندرية.

وبحسب “القناة 14” الإسرائيلية أيضا فإن رجل الأعمال الإسرائيلي قتل على يد شاب مصري أثناء زيارته لمصر بغرض السياحة.

“طلائع التحرير مجموعة الشهيد محمد صلاح” تتنبى

ونشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم “طلائع التحرير” بيانا مزعوما على موقع إكس ادعت فيها تبنيها لعملية قتل رجل الأعمال الإسرائيلي في الإسكندرية.

وقالت:” نعلن نحن طلائع التحرير”مجموعة الشهيد البطل محمد صلاح” مسؤوليتنا عن استهداف العميل الإسرائيلي المجرم “زيف كيبر”.

زعم البيان أن الإسرائيلي القتيل كان يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد.

وجاء ذلك –بحسب البيان- بناء على تقدير معلوماتي دقيق عن نشاط الهدف.

ووعدت طلائع التحرير بنشر تفاصيل هذه المعلومات تباعاً وفق ما يسمح به الظرف الأمني، وفق نص بيانها المزعوم.

هجوم على نظام السيسي

وقال الفصيل السري في بيانه إن الشعب المصري هو مادة النخوة والمروءة فلم ولن نخون فلسطين أبداً. كما أن شعبنا لن يسمح بأي نشاط للموساد وعناصره على أرض مصر الحبيبة.

وأضاف البيان أن ” خيانة النظام الحاكم وعمالته لاسرائيل لن تمنع المصريين من الوصول إلى العملاء ومحاسبة الخونة.. هذه العملية خطوة على طريق كفلح الشعب المصري ضد العدو الصهيوني منذ حرب 48 مروراً بحرب 56 و67 و73 واستمراراً للعمليات الفدائية للشهيد البطل “سليمان خاطر” و”أيمن حسن” ومجموعة ثورة مصر بقيادة “نور الدين محمود ” والشهيد البطل ” محمد صلاح ” ليثبتوا أن نصرة فلسطين وعداء الصهاينة هو مكون أصيل في نفوس المصريين”.

ويشار إلى أن رجل الأعمال الذي قتل في مصر هو صاحب شركة لتصدير الخضار والفواكه ويعمل في مصر منذ أكثر من 9 سنوات، وأنه دخل البلاد بجواز سفر كندي.

بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن “رجل الأعمال اليهودي قتل على خلفية قومية على ما يبدو”.