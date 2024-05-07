عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران صديقة في غزة.. القوات ينحرفون عن حدود القطاع

وطن – كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عدد جنود الاحتلال الذين قتلوا بنيران صديقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن ما لا يقل عن 43 جنديا إسرائيليا قتلوا بـ”نيران صديقة” منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو سبعة أشهر.

وفي تفاصيل الأحداث التي أودت بحياة الجنود، قالت الصحيفة إن 22 جنديا قتلوا بنيران صديقة (من قبل جنود آخرين)، فيما قُتل خمسة آخرون بنيران غير منتظمة جراء قذائف هاون أو قنابل جوية، والباقون في حوادث تشغيلية.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في أواخر أكتوبر الماضي، قُتل 266 جنديا، وفق أرقام رسمية (معلنة)، ما يجعل القتلى بنيران صديقة يمثلون نحو خمس الحصيلة الإجمالية، وفق الصحيفة.

كما جرح 54 جنديا بنيران صديقة، و34 بنيران غير منتظمة (من الآليات)، و456 في حوادث عملياتية أخرى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن معظم حوادث النيران الصديقة في الحرب لها خصائص مماثلة.

انحراف القوات عن حدود القطاع

ووفق الصحيفة، تفيد الاستفسارات الداخلية والأحاديث مع كبار الضباط، إلى أن معظم الحالات تعود إلى انحراف القوات عن حدود القطاع وضعف التوزيع الميداني والقتال في مناطق مزدحمة بها العديد من المباني.

وقال مسؤول كبير في القيادة الجنوبية للصحيفة إن “كل حادث نيران صديقة هو حادث غير ضروري”.

وتنخفض حوادث النيران الصديقة عندما تتضاءل حدة القتال، لكن جيش الاحتلال لا يزال يهاجم مناطق جنوبي القطاع.

وأرجعت الصحيفة، ارتفاع حصيلة قتلى النيران الصديقة إلى “شدة القتال ومدته، والازدحام والظروف الصعبة في الميدان”.

خسائر إسرائيل على يد جنودها

يذكر أنه حتى نهاية عام 2023، قتل 170 جنديا إسرائيليا في غزة، بينهم 29 إما برصاص زملائهم الجنود أو ماتوا في حوادث متفرقة تسبب بها الجيش الإسرائيلي، وفقا لبيان سابق للجيش الإسرائيلي تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت شبكة “أن بي سي” الأمربكية وقتها، تعليقا على تلك الحوادث إن “ما يقرب من 1 من كل 5، أو 17%، من إجمالي خسائر إسرائيل من الأرواح البشرية، لم تأت من حماس.

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وكثيرا ما يتسبب القتال في المناطق الحضرية في أخطاء تقنية قد يرتكبها الجنود تتسبب في مقتل زملائهم، لكن أغلب الدول لا تنشر بيانات عن القتلى بسبب النيران الصديقة.

وقالت الإذاعة الأمريكية العامة “أن بي آر”، في نفس الفترة، إن ما يقرب من 20 بالمئة من القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء الحرب في غزة، كانت ناجمة عن نيران صديقة.

وكشف التقرير أن 36 قتيلا من أصل 188 قتلوا بنيران صديقة، ونقل عن خبراء قولهم “إنها واحدة من أعلى النسب في التاريخ العسكري الحديث”.