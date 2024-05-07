خالد الشموسي طبيب عماني رفض مغادرة رفح: “نعيش ونموت مع أهل غزة”

رفض د. خالد الشموسي وهو طبيب عماني مغادرة رفح بعد أنباء عن قرب اقتحامها وأيضا ظل فيها بعد الاقتحام الفعلي، وآثر أن يظل بخدمة إخوانه الفلسطينيين المرضى الذين يحتاجون لعلاج، في موقف إنساني وعقائدي نبيل لاقى تفاعلا كبيرا.

وكتب الدكتور خالد الشموسي اليوم على حسابه على إكس: “اليهود استولوا على معبر رفح الحمدلله، صرنا مع أهل غزة نعيش معهم ونموت معهم -المحيا محياهم والممات مماتهم-“.

اليهود استولوا على معبر رفح الحمدلله، صرنا مع أهل #غزة نعيش معهم ونموت معهم (المحيا محياهم والممات مماتهم) في يوم فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا مَعْشر الأنصار» قالوا: لبَّيْك يا رسول الله، قال:«قلتُم: أمَّا الرجل فأدْرَكَتْه رغْبَةٌ في قريته؟» قالوا: قد كان… — د. خالد الشموسي 🇴🇲 اللهم انصر غزة🇵🇸 (@DAlshmwsy) May 7, 2024

وجاء استشهاد “الشموسي” في تغريدته بحديث رواه مسلم أن النبي ﷺ قال للأنصار: «كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم».

ورغم معارضة العالم حتى من أقرب مؤيدي إسرائيل إلا أنها استكبرت واجتاحت معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الثلاثاء- أنه سيطر على المعبر بشكل كامل ويقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، وجاء ذلك بعد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين، وذلك رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة.

طبيب عماني بطل في رفح

ووفق نشطاء فالدكتور خالد الشموسي طبيب من سلطنة عمان، له مركز طبي كبير في بلده، وهو بروفيسور مساعد، استشاري هضمية و مناظير متقدمة، زمالة امريكية كندية، درس الطب في لوس أنجلوس وفي مسقط عاصمة عُمان وفي الولايات المتحدة وأوتاوا ومانيتوبا في كندا.

ولاقت خطوة الدكتور العماني وشجاعته وإيثاره الآخرة على الدنيا إعجاب وتفاعل الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق الداعية الدكتور “إياد قنبيبي”: “الدنيا مفتوحة على مصراعيها أمام الدكتور خالد الشموسي ولكنه ترك هذا كله وتوجه إلى غزة ليساعد إخوانه ويجري عمليات جراحية لهم.”

هذا الرجل، د. خالد الشموسي، طبيب من عُمان، له مركز طبي كبير في بلده، بروفيسور مساعد، استشاري هضمية و مناظير متقدمة، زمالة امريكية كندية، درس الطب في لوس انجلوس في مسقط عاصمة عُمان وفي الولايات المتحدة وأوتاوا ومانيتوبا في كندا..يعني من أعلى المستويات، والدنيا مفتوحة له على… pic.twitter.com/UI2m4TdVFK — د. إياد قنيبي (@Dr_EyadQun) May 7, 2024

وأضاف: “كان بإمكانه أن يترك رفح عندما رأى اشتداد الحرب عليها، لكنه فضَّل أن يبقى مع إخوانه فيها”.

وأردف القنيبي :”انشروا عنه ليعرف الناس أن في أمتنا أبطالاً لا يذكرهم الإعلام.. أسأل الله لك يا دكتور خالد أن يتقبل منك وينفع بك وينجيك ويجمعنا بك على خير في الدنيا والآخرة”.

فيما علق جهاد حلس “هذا الدكتور الجميل من عمان الحبيبة اسمه د. خالد الشموسي جاء إلى غزة ليطبب جراح أهلها ويخفف من آلامهم ، ورغم احتلال معبر رفح ووجود فرصة للخروج والنجاة بنفسه في اللحظات الأخيرة ، إلا أنه رفض أن يتركنا ويخرج من غزة وبقي معنا. واستدرك داعياً:” بارك الله فيه وحفظه وتقبل منه وأعاده إلى وطنه سالماً”.

هذا الدكتور الجميل من عمان الحبيبة اسمه د.خالد الشموسي، جاء إلى غزة ليطبب جراح أهلها ويخفف من آلامهم، ورغم احتلال معبر رفح، ووجود فرصة للخروج والنجاة بنفسه في اللحظات الأخيرة، إلا أنه رفض أن يتركنا ويخرج من غزة، وبقي معنا !!

بارك الله فيه وحفظه وتقبل منه وأعاده إلى وطنه سالماً !! pic.twitter.com/hM1FGKe94k — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) May 7, 2024

مفتي عمان يعلق

من جانبه غرد الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عمان، عن الدكتور خالد أيضا.

وكتب في منشور له بمنصة إكس:”نهنئ الدكتور خالد الشموسي على مبادرته الطيبة بعلاج المرابطين في غزة وإسعافهم، ونسأل الله تعالى أن يجزيه عنها الخير، وأن يجعله قدوة للذين يحذون حذوه.”

وأكمل:”وفق الله الجميع للخير، ومَنَّ علينا وعليهم وعلى الشعب الفلسطيني كله بالصحة التامة والعافية الشاملة والفتح المبين.”

نهنئ الدكتور خالد الشموسي على مبادرته الطيبة بعلاج المرابطين في غـ.ـزة وإسعافهم، ونسأل الله تعالى أن يجزيه عنها الخير، وأن يجعله قدوة للذين يحذون حذوه.

وفق الله الجميع للخير، ومَنَّ علينا وعليهم وعلى الشعب الفلسطيـ.ـني كله بالصحة التامة والعافية الشاملة والفتح المبين. pic.twitter.com/IUSb1Gr97G — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 7, 2024

وقال “الحسن محمد المهتدى” :”ربح البيع يا دكتور خالد والله نتمني نكون معك وان نستشهد في سبيل الله و هذا ما يتمناه كل مسلم”.

وتابع: “نسأل الله أن يحفظك ويرعاك وان يحفظ اهلنا في رفح وغزة وان يلطف بهم وان يهلك عدونا وعدوهم”.

اقرأ ايضاً: أيمن السالمي .. طبيب عماني دخل أرض المعركة في غزة ومفتي السلطنة يشيد

وعقب آخر: “الموت واحد والأجل واحد ولكن الأشراف يبحثون عن لقاء الله في أجمل الحلل وأبهاها. بارك الله فيه وكثر من أمثاله”.

وقالت صاحب حساب “النسب عالي”:” د. خالد نموذج لكل عماني أصيل / وليتأكد أهل غزة أن مشاركتكم في مصابكم هو شرف وعزة.. هو خير من يمثلنا وما نود إخباركم به أن كل عماني هو ضد التطبيع ونحن مع قضيتكم قلبًا وقالبًا ونتمنى لو نكون معكم ونشارككم صبركم وجهادكم وبلاءكم “.

د.خالد نموذج لكل عماني أصيل .

وليتأكد أهل غزة أن مشاركتكم في مصابكم هو شرف وعزة .

فهو خير من يمثلنا وما نود إخباركم به أن كل عماني هو ضد التطبيع ونحن مع قضيتكم قلبًا وقالبًا ونتمنى لو نكون معكم ونشارككم صبركم وجهادكم وبلاءكم . — النسب عالي (@ana1561978) May 7, 2024

تبرع عماني

وكان د. الشموسي كشف عن العمليات التي ساهم فيها داخل غزة قبل اجتياح رفح داعياً الأطباء العرب للانضمام إليهم في غزة لتقديم الدعم الطبي لأهلنا الذين يدافعون عن أمتنا وأقصانا.

وقال في تغريدة رصدتها “وطن” بتاريخ 15 آذار عبر حسابه الرسمي في منصة أكس تويتر سابقاً :”اليوم في غزة قمت بعمل ٥ مناظير:- ثلاثة للقنوات المرارية. – واحد لتوسعة المريء في الأكالازيا. واحد لإيقاف نزيف من الإثنى عشر.”

هل تعتبر نفسك في رحلة الحياة صيادًا يبحث عن الفرص، أم مزارعًا ينمي ويعتني بما زرعه؟ سأشارك معكم بعض الأفكار والمعلومات الحياتية.@SQUCOFFEE د. خالد الشموسي – استشاري الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة في مستشفى جامعة السلطان قابوس – استاذ مساعد في كلية الطب – حاصل على البورد… pic.twitter.com/VFXq3a3Wr4 — د. خالد الشموسي 🇴🇲 اللهم انصر غزة🇵🇸 (@DAlshmwsy) March 15, 2024

‏

وأضاف :”للعلم مواد المناظير كانت بتبرع مالي من بعض الاطباء في سلطنة عمان وتم الشراء في مصر والتوصيل إلى غزة مع الوفد الطبي التطوعي”.