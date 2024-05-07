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بعد معرفة كيربي بموافقة حماس على الصفقة من خلال القناة.. هل الجزيرة أقوى من المخابرات الأمريكية؟

بقلم
جون كيربي

وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد تصريح لمستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن قناة الجزيرة.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، إنهم كانوا في انتظار ردًا من حركة حماس حول مقترح وقف إطلاق النار، ولم يكونوا على علم بموعد الرد، حتى شاهدوا الخبر العاجل على قناة الجزيرة، والذي يفيد بموافقة حركة المقاومة الإسلامية على المقترح.

تفاعل واسع

وأحدث تصريح كيربي حالة من التفاعل، حول مدى قوة قناة الجزيرة وتأثيرها في المشهد العالمي، والاعتماد عليها كمصدر رئيسي وربما أول في استقاء الأخبار.

وقال رئيس تحرير صحيفة وموقع “وطن” نظام المهداوي في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس“: “ليس كيربي وحده الذي كان يتابع أخبار العالم على قناة الجزيرة.. من قبل عابت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على سن إن إن وقنوات أخرى ضعف تغطيتها الخارجية لأنها كما قالت تتلقى أخبار العالم من قناة الجزيرة.. هل الجزيرة أسرع حتى من مخابراتهم؟”.

وكتبت المذيعة في قناة الجزيرة خديجة بن قنة: “جون كيربي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض تلقى الخبر من الجزيرة”.

وعلقت الكاتبة ريم الحرمي على تصريح جون كيربي، قائلة إنه يُظهر مدى تأثير قناة الجزيرة.

كما ربط ناشطون، تصريح كيربي بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، في إشارة إلى قوى تأثير الشبكة القطرية والإصرار على متابعتها للوصول السريع إلى المعلومة.

موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

وكانت حركة “حماس” قد قالت إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة، خلال مقابلة مع الجزيرة، إن المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة يتضمن 3 مراحل ويشمل انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين وتبادلا للأسرى.

وأضاف أن الوسطاء أبلغوا الحركة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق، موضحا أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، والحركة تنتظر رده، لكنها لم تبلغ بموعد محدد لذلك.

وأوضح أنه في اليوم الأول من المرحلة الأولى للاتفاق هناك التزام واضح بوقف العمليات العسكرية مؤقتا وانسحاب جيش الاحتلال إلى مناطق محاذية للحدود داخل قطاع غزة.

وأكد أنه لا قيود على عودة النازحين، وهو نص واضح في مقترح الاتفاق، وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشهد مفاوضات غير مباشرة على مفاتيح تبادل الأسرى عبر الوساطة القطرية والمصرية، كما ذكر أن النص يتضمن “ترابط المراحل في التنفيذ”.

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