بعد حادث طعن الأسقف مار ماري.. كاهن ينجو من الاغتيال لتعطل مسدس المهاجم (فيديو)

في ثاني حادث من نوعه خلال شهر بعد الاعتداء على كاهن استرالي من أصول عراقية في نيسان الماضي، صعقت مدينة “برادوك” بولاية بنسلفانيا، الاثنين، عندما سحب رجل مسدسه على كاهن في منتصف خطبته، أثناء الصلاة في إحدى الكنائس بالمدينة ولكنه لم يتمكن من إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن المسلح المشتبه به، الذي عرفته بأنه “برنارد جونيور بوليت” البالغ من العمر 26 عاما، دخل الكنيسة وحاول إطلاق النار على كاهن يدعى “جلين ألمانيا”، بينما كان يلقي خطبته عبر البث المباشر.

Captured on livestream! Man tries to shoot pastor while preaching, but gun jams. From pastor Glenn Germany of 'Jesus’ Dwelling Place Church' in North Braddock pic.twitter.com/7uGC5IrW9I — Protestia (@Protestia) May 6, 2024

وقالت الشرطة إن السلاح الناري للمشتبه به فشل في إطلاق النار، وتمكن أحد أعضاء المصلين والقس من إخضاعه ونزع سلاحه قبل أن يتعرض أي شخص للأذى.

تقييد المهاجم

ووفق وسائل إعلام أمريكية حصل الحادث في كنيسة “مسكن يسوع” في شارع “لوبرينجر”.

وكانت الكنيسة تبث خدماتها مباشرة والتقطت الكاميرا اللحظة التي أخرج فيها رجل مسدسًا ووجهه مباشرة نحو القس جلين ألمانيا.

وكان القس “جيلين ألمانيا” يلقي عظته عندما شوهد شاب يدخل في كادر الصورة ويوجه مسدسه باتجاه القس الذي حاول تحاشي إطلاق النار ورمى نفسه على اليسار، وابتعد عن المنصة.

وعندما حاول المعتدي اللحاق به هجم عليه عدد من الأشخاص وقيدوه وطرحوه أرضاً.

وقال القس ألمانيا: “أنا ممتن لله لأنني ما زلت على قيد الحياة”.

وأضاف لقناة “أكشن نيوز 4” في بيتسبرغ إنه، لم ير المسلح قبل يوم الأحد.

ويقول إنه لاحظ أن المسلح يدخل ويخرج من الكنيسة بشكل متكرر، حتى أنه كان يتواصل بصريا مع القس. وذلك عندما حدث ما هو غير متوقع.

وفي وصف المواجهة المثيرة للقلق روى القس الناجي أنه بدأ بالوعظ وفجأة رأى الجاني من يساره يتحرك من الخلف إلى الأمام في الكنيسة، واستقر في الزاوية الأمامية للكنيسة وابتسم له. وفجأة رأى مسدسًا موجهًا نحوه مباشرةً، “وفي تلك المرحلة، كل ما فعله هو الركض للاختباء.”

ومضى القس في مدح شماس الكنيسة كلارنس ماكاليستر الذي بادر إلى إخضاع بوليت قائلاً: “كان من الممكن أن يفقد حياته في هذا الصراع. لكنه ضحى بنفسه من أجل الجميع، وهو البطل”.

واحتجز المشتبه به في الكنيسة حتى وصلت قوات شرطة ولاية بنسلفانيا إلى مكان الحادث واعتقلته.

وحددت أوراق المحكمة هوية المشتبه به بأنه برنارد بوليت، 26 عامًا، من برادوك.

المتهم بمحاولة قتل القس: “الله أمرني بذلك”

وبحسب الشكوى الجنائية، اعترف بوليت للشرطة بأنه حاول إطلاق النار على القس لأن “الله أمره بذلك”. وأنه يريد الذهاب إلى السجن لتصفية ذهنه.

وتم حجز المعتدي في سجن مقاطعة أليغيني ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في وقت لاحق من هذا الشهر.

حادثة مماثلة في أستراليا

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان حادث مشابه وقع منتصف نيسان الماضي، عندما أقدم شاب على طعن الأسقف الأسترالي من أصول عراقية “مار ماري إيمانويل” أثناء عظة دينية دون معرفة الأسباب والدوافع حتى الآن.

وجاء هذا الحادث بعد يومين من هجوم طعن مميت في مركز تجاري مزدحم في سيدني. وقالت الشرطة الأسترالية إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في قيامه بطعن عدة أشخاص خلال قداس في كنيسة في إحدى ضواحي غرب المدينة.

تعرض المطران مار ماري عمانوئيل، أسقف الكنيسة الآشورية في أستراليا، لهجوم أثناء قداسه….. pic.twitter.com/YxO6l1KFM9 — Arab-Military (@ashrafnsier) April 15, 2024

وقالت صحيفة “التليغراف” البريطانية نقلا عن الشرطة وقتها، إن الأسقف “مار ماري إيمانويل”، الذي يملك عددا كبيرا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض لإصابات غير مهددة للحياة.

وأظهر البث المباشر لخدمة في كنيسة المسيح الراعي الصالح في واكيلي بأستراليا، الاسقف “مار ماري إيمانويل” وهو يلقي عظة أمام عدد من المصلين داخل ما بدا أنها كنيسة.

ويرى شاب وهو يقترب من المنصة ويباشر بطعن الأسقف بسكين كانت بيده على رأسه ورقبته عدة طعنات. قبل أن يقوم عدد من الأشخاص بإبعاده عنه ويمكن سماع صرخات وصراخ من الآخرين في الكنيسة.