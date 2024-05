بعد حادث طعن الأسقف مار ماري.. كاهن ينجو من الاغتيال لتعطل مسدس المهاجم (فيديو)

في ثاني حادث من نوعه خلال شهر بعد الاعتداء على كاهن استرالي من أصول عراقية في نيسان الماضي، صعقت مدينة “برادوك” بولاية بنسلفانيا، الاثنين، عندما سحب رجل مسدسه على كاهن في منتصف خطبته، أثناء الصلاة في إحدى الكنائس بالمدينة ولكنه لم يتمكن من إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن المسلح المشتبه به، الذي عرفته بأنه “برنارد جونيور بوليت” البالغ من العمر 26 عاما، دخل الكنيسة وحاول إطلاق النار على كاهن يدعى “جلين ألمانيا”، بينما كان يلقي خطبته عبر البث المباشر.

Captured on livestream! Man tries to shoot pastor while preaching, but gun jams.

From pastor Glenn Germany of 'Jesus’ Dwelling Place Church' in North Braddock pic.twitter.com/7uGC5IrW9I

