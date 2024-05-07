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أمّ نزعت قلبها وألقت ابنها الأصم والأبكم للتماسيح لتأكله كي ترتاح منه! (شاهد)

بقلم
أم تلقي ابنها المعاق في نهر مليئ بالتماسيح

نهشت التماسيح طفلاً معاقاً “أصم وأبكم” يبلغ من العمر 6 سنوات، حتّى الموت، بعدما ألقته أمه في نهر مليء بالحيوان المفترس، وحملت المسؤولية لزوجها زاعمةً أنه هو من طلب منها ذلك.

الأم “سافيتري كومار” وتبلغ من العمر 32 عامًا، من أوتارا كانادا، وهي منطقة في ولاية كارناتاكا غرب الهند، دخلت في جدال حاد مع والد الصبي “رافي كومار” ويبلغ من العمر 27 عامًا، الذي أمرها مرارًا وتكرارًا بـ “رمي الطفل” فينود، الذي ولد أصم وأبكم بعيدًا.

الضحية

وعندما تشاجر الوالدان، اللذان لديهما أيضًا ابن يبلغ من العمر عامين، بشأن ابنهما الأكبر مرة أخرى السبت، شعرت سافيتري “بالحزن” واصطحبت ابنها بعيدا وألقت به في قناة نفايات تتدفق إلى نهر كالي، المليء بالتماسيح. وفق صحيفة timesofindia

الأم المتهمة

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، قالت للشرطة: “زوجي هو المسؤول”. وكان يظل يقول لي دع الولد يموت، وإن كل ما يفعله هو الأكل… أود أن أقول إذا استمر زوجي في قول ذلك، فكم من التعذيب يمكن أن يتحمله ابني؟ أين سأذهب لأشارك ألمي؟”.

واتصل الجيران الذين شهدوا ذلك بالشرطة، التي نشرت غواصين للبحث عن الصبي في المياه، لكن من دون جدوى، حيث أعاق الظلام عملياتهم.

وعادوا صباح الأحد وعثروا على جثة الطفل وعليها علامات عض في كل مكان.

وأصيب الصبي بجروح خطيرة وفقد يده. وهو ما يشير ضابط شرطة إلى أن الصبي قد تعرض للموت على يد تمساح واحد أو أكثر.

وقد صدر أمر بتشريح الجثة لتحديد سبب وفاة الطفل، وصدر تحقيق في الحادث.

بينما قال ضابط شرطة لوسائل الإعلام المحلية إنها قضية “قتل”، وإنه تم القبض على الزوج والزوجة.

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