وسيم يوسف يحرض على اعتقال الداعية وليد إسماعيل في الإمارات

وطن – حرض الداعية الأردني الأصل ـ مجنس إماراتيا ـ وسيم يوسف على الشيخ وليد إسماعيل، الداعية المصري المعروف بتفنيده أكاذيب الشيعة ومناظرتهم، في محاولة لاستنفار سلطات الإمارات ضده أثناء تواجده في الدولة.

وجاء ذلك في تغريدة كتبها يوسف على حسابه في موقع “إكس” وأورد بها صورا لتغريدات قديمة لوليد إسماعيل يهاجم فيها حكام الإمارات، وقال محرضا ضده:”هذا الرجل لا يُستأمن جانبه فقد أساء لولاة أمرنا ودولتنا.”

وأضاف :”ما الذي يجري.. يستضاف في أعظم معلم في دولتنا وفي أعظم منبر للتسامح وهو يسيء لرموز دولتنا !!”.

هذا الرجل !

لا يُستأمن جانبه !!

فقد أساء لولاة أمرنا و دولتنا ..

ما الذي يجري !!

ويستضاف في أعظم معلم في دولتنا !

وفي أعظم منبر للتسامح !!

وهو يسيء لرموز دولتنا !!https://t.co/rAKxDRUsH3 pic.twitter.com/abFn2NlFLj — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) May 6, 2024

وأتت تغريدة الداعية المثير للجدل الذي اعتاد على التملق وتلميع صورة حكام الإمارات وتبرير مخططاتهم الخبيثة، بعد أن نكش تدوينة قديمة كتبها الشيخ وليد إسماعيل تعليقاً على زيارة قام بها رئيس وزراء الهند “ناريندرا مودي إلى الإمارات خلال القمة العالمية للحكومات في شباط 2018.

وعلق الشيخ المصري وليد إسماعيل الملقب بـ”الدافع” :”والله سوف تسألون عن المعابد التي تم إنشاؤها.” واستدرك:”أإله مع الله وعما يحدث من انحلال في دبي وما حولها” وخاطب حكام الإمارات: “فلتتق الله فالعمر غير باق ولا يغررك من يتزلف لكم ويحلل لكم الحرام فالكل موقوف أمام الله وسوف تسأل وحدك وتحشر وحدك”.

أسلوب مخابراتي

وأثار تحريض وسيم يوسف على الداعية المصري “وليد إسماعيل” الذي يزور الإمارات حاليا وظهر داخل مسجد الشيخ زايد بأبوظبي، موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الإجتماعي، واصفين تحريضه بالأسلوب المخابراتي والنبش في ملفات من ينتقدهم.

وتساءلت “تَوق رُوح” في معرض حديثها عن تدوينة وليد اسماعيل وانتقاده الإمارات لاستضافتها أعداء الإسلام بدعوى التسامح:”أين الإساءة، كان ينصح علانيةً من غيرته على دينه ومعه الحق”.

وأضافت: “التسامح مع الأديان الأخرى لا يكون على حساب عقيدتنا والتميع لهم ماذا كسبنا حتى الان… لا شيء ! “.

أين الإساءة ؟!

كان ينصح علانيةً من غيرته على دينه ومعه الحق ، التسامح مع الاديان الاخرى لا يكون على حساب عقيدتنا والتميع لهم

ماذا كسبنا حتى الان… لا شيء ! إن غلبة العاطفة او الغضب ذو العقل اوقعته في الخطأ وجرّت عليه السخط …

إنئ بنفسك عن ذلك .. — تَوق رُوح (@Solo7_Sale7) May 6, 2024

وعقّب “محمد عبد الله الفخرو” مخاطباً وسيم يوسف:”هل تعلم من هو الشخص الذي يفجر في خصومته وهل تعلم من هو النمام؟”

واستدرك :” بينما أنت تشتكي لكل الناس عن مرضك وعن صراعك مع الموت، تحاول أن تضر غيرك من الصالحين بأي طريقة”.

وأردف:”كيف تسأل الشفاء والرحمة من الله وهذا هو دأبك مع غيرك”.

وفي السياق ذاته علق “فيصل”مخاطباً الداعية المثير للجدل :” تب لربك وخل عنك الحقد والحسد والتزلف”.

الداعية وليد اسماعيل

ووليد إسماعيل محمد إسماعيل (1975-)، داعية إسلامي مصري، ومحاور تلفزيوني وعضو ائتلاف التيار الإسلامي للدفاع عن الصحابة وآل البيت.

ولد ونشأ في محافظة الإسكندرية من عام (1975). بدأ مشواره الدعوي بعد تخرجه من معهد إعداد الدعاة وأصبح شخصية تلفزيونية ومقدم برامج حوارية.

واشتهر الشيخ وليد إسماعيل بأسلوبه الحواري ونقاشاته المتخصصة في نشر الروايات الخاصة عن الصحابة و آل البيت في كتب أهل السنة والجماعة.

وأصبح فيما بعد المتحدث باسم ائتلاف التيار الإسلامي للدفاع عن الصحابة وآل البيت، واستضيف في العديد من البرامج في القنوات التلفزيونية العربية.