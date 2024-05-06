هل يتولى زين الدين زيدان تدريب بايرن ميونخ؟.. أخيرا حُسم الجدل

وطن – كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، موقفه رسميا من إمكانية العمل مديرا فنيا لبايرن ميونخ في المستقبل.

وسئل زيدان هل ستكون مدرب بايرن ميونخ في المستقبل، وأجاب بلا تردد: “لا، سأذهب لمشاهدة المباراة فقط”، في إشارة إلى المواجهة المرتقبة بين ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف زيزو بحسب وسائل إعلام ألمانية: “أتمنى بالطبع أن يفوز ريال مدريد”.

قمة الريال والبايرن

وتقام المباراة بين العملاقين البافاري والمدريدي مساء الأربعاء المقبل على ملعب “سانتياغو برنابيو” في مدريد.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل (2-2) في ميونخ الثلاثاء الماضي على ملعب “أليانز أرينا”.

زيدان عاطل عن التدريب

والمدرب الفرنسي متفرغ حاليا منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد في صيف 2021.

وكانت تقارير صحفية تكهنت بأن زين الدين زيدان ضمن المرشحين لقيادة بايرن ميونخ الذي سينفصل عن مدربه الحالي توماس توخيل بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن التجربة التدريبية لزيدان البالغ 51 عاما اقتصرت فقط على ريال مدريد في ولايتين مختلفتين (2016 -2018 و2019-2021)، وفاز خلالهما بعدة بطولات أبرزها ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.