دار الإفتاء الأردنية تحث على إعادة صيام يوم الخميس بسبب خطأ الأذان.. ما القصة؟

وطن – أثيرت حالة من الجدل في الأردن، بعد صدور فتوى في المملكة، بإعادة صيام يوم الخميس لأن الأذان رفع قبل 4 دقائق.

وفي التفاصيل، ردت دائرة الإفتاء الأردنية على سؤال حول من صام يوم الخميس الماضي بنية صيام 6 أيام من شوال، والذي أذن فيه المغرب “الأذان الموحد” قبل الموعد بأربع دقائق، داعية من صامه إلى إعادته.

وتلقت دار الإفتاء سؤالا جاء نصه: “في يوم الخميس الماضي 22 شوال 1445 الموافق 2 أيار / مايو 2024 رفع الأذان الموحد لمدينة عمان خطأ الساعة 07:20 مساء تقريبا مع أن الموعد على التقويم 07:24 مما أدى إلى إفطار كثير من الصائمين قبل الموعد ومنهم من كان صيامهم قضاء أو بنية الستة من شوال”.

وأضاف السائل: “هل صيامهم صحيح أم عليهم الإعادة؟ وهل هناك فرق بين من كان يعرف الموعد الصحيح وانتبه للفرق ومع ذلك أفطر وبين من أفطر دون انتباه للخطأ؟”.

رد دار الإفتاء

وردت دار الإفتاء على السؤال قائلة: “الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بعد فقد بطل صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس، إما بمشاهدتها أو بالاجتهاد أو إخبار من يثق بدينه”.

وأضافت: “جاء في مغني المحتاج للشربيني: لو أكل باجتهاد أولا أي أول النهار أو آخرا أي آخر النهار وبان الغلط بطل صومه، لتحققه خلاف ما ظنه، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه”.

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وتابعت: “وعليه، فمن ثبت له أنه قد أفطر قبل دخول وقت المغرب، فقد بطل صومه، ولو كان الفارق بسيطا، فالاحتياط في العبادة أولى”.

حكم توحيد الأذان

وكانت دار الإفتاء الأردنية قد كشفت حكم توحيد الأذان أو الأذان الموحد.

وقالت ردا على سؤال في هذا الصدد: “الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.. الأذان الموحد تؤدَّى به السنة عن مجموع المدينة التي يؤذن فيها، وتفوت السنة في كل مسجد لم يؤذِّن به مؤذِّن؛ لأن الأصل أن يؤذَّن لِكُلِّ جماعة، والأذان الموحَّد يؤذَّنُ فيه في مسجد واحد فقط، ويسمع صوته في بقية المساجد. والله أعلم”.