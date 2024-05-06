حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار .. ونائب السنوار يكشف التفاصيل

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها مساء الاثنين، أنها أبلغت الوسطاء في مصر وقطر موافقتها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب البيان فإن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، اتصل برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وأبلغهما بقرار الحركة الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك وسط حالة ترقب يعيشها سكان مدينة رفح الفلسطينية خوفاً من اجتياح إسرائيلي وشيك للمدينة التي باتت الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نازح.

وكان وفد حركة حماس قد أجرى محادثات في القاهرة على مدى يومين بشأن إنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، ثم عاد الوفد إلى قطر، أمس الأحد، لإجراء مشاورات مع القيادة السياسية للحركة.

تفاصيل المقترح الذي وافقت عليه حماس

على الجانب الآخر ذكرت “القناة 12” العبرية أن فريق التفاوض الإسرائيلي تسلم رد حماس من الوسطاء وتجري دراسته للرد عليه رسميا.

“رويترز” نقلت من جانبها عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إعلان حماس “خدعة على ما يبدو لتصوير إسرائيل على أنها الطرف الرافض للاتفاق”.

وأضاف مسؤول الاحتلال أن المقترح يشمل تنازلات كبيرة لا يمكن لإسرائيل القبول بها، حسب وصفه.

مصادر نقلت عنها قناة “الجزيرة” لفتت إلى أ ن المقترح يشمل 3 مراحل، كل منها يستمر 42 يوما.

ويتضمن ذلك انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم بالكامل في المرحلة الأولى والسماح بحرية عودة النازحين.

وفي المرحلة الثانية، يفترض أن تنسحب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن المقترح يتضمن الموافقة على إنهاء الحصار على غزة بشكل كامل في المرحلة الثالثة.

وهذا وصرح خليل الحية نائب رئيس حركة حماس بغزة خليل يحيى السنوار بأن المقترح يتضمن إخراج 30 من نفس الفئة من سجون الاحتلال حسب الأقدمية.

وتابع أن المقترح يتضمن أيضا بمرحلته الثانية الإعلان المباشر عن وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم.

وأضاف:”الوسطاء قالوا لنا إن الرئيس الأمريكي يلتزم التزاما واضحا بضمان تنفيذ الاتفاق.”

ابتهاج في غزة

ووثقت عدة مقاطع متداولة فرحة العديد من الفلسطينيين خاصة في رفح بإعلان حماس موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار.

🎥هكذا استقبل الأطفال في #رفح إعلان #حماس موافقتها على وقف إطلاق النار. pic.twitter.com/CsredRlWMQ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 6, 2024

🎥تكبيرات الأهالي في #رفح ابتهاجاً بإعلان حركة #حماس موافقتها على مقترح وقف اطلاق النار. pic.twitter.com/ijXFDMHkkb — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 6, 2024

🎥فرحة النازحين في #رفح بعد إعلان حركة #حماس موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار. pic.twitter.com/NIsLJoYubZ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 6, 2024

هذا وكشف بيان حماس أيضا أن رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية هاتف الرئيس التركي وأطلعه على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء.

وحذرت مصر، الاثنين، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة -وفق إفادة رسمية لوزارة الخارجية- نشرت على حسابها في موقع “إكس”.

وفي تصعيد للأحداث، دعت إسرائيل، الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى الإخلاء الفوري، والتوجه نحو وسط القطاع، ما بدا إشارة إلى عزم إسرائيل تنفيذ تهديدها باجتياح رفح، رغم التحذيرات الأممية.