جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء تمهيدا لاجتياح رفح.. ماذا حدث حتى الآن؟

وطن – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه أمر السكان بإخلاء الأطراف الشرقية لمنطقة رفح جنوب قطاع غزة تمهيدا لشن عملية عسكرية فيها.

وطلب جيش الاحتلال في بيان له، من السكان والنازحين بمنطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع والبيوك الخروج فورا والتوجه نحو ما سماها “المنطقة الإنسانية الموسعة” في المواصي، وهي منطقة على الساحل تمتد بين رفح وخان يونس.

يأتي هذا فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ صباح اليوم ترحيل السكان من المناطق الشرقية لرفح في إطار الاستعدادات لعملية عسكرية، موضحة أن الجيش أسقط منشورات تدعو السكان هناك لمغادرة منازلهم والتوجه إلى المنطقة الإنسانية الموسعة.

🟠تل أبيب أبلغت مصر خلال الليل ببداية الإخلاء السكاني لشرق رفح 🟠العملية العسكرية ستشمل الجانب الفلسطيني من معبر رفح 🟠سيتم إخلاء 100 ألف فلسطيني من رفح 🟠قرار بدء عملية الإخلاء من رفح اتخذه مجلس الحرب أمس الأحد 🟠عملية الإخلاء الجزئي بموافقة المستوى السياسي، وهي… — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 6, 2024

قرار العملية العسكرية

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قرار البدء بإخلاء رفح اتخذ الليلة الماضية في جلسة مجلس الوزراء.

هل تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية على #رفح رداً على هجوم القسام قرب معبر كرم أبو سالم؟

تقرير: عفاف بناني pic.twitter.com/aPGlLqp29v — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 6, 2024

وبحسب جيش الاحتلال، فإن عملية الإخلاء تشمل نحو 100 ألف فلسطيني يسكنون في أحياء رفح الشرقية.

يأتي هذا فيما نقلت وكالة “رويترز” عن شهود أن بعض العائلات بدأت بالفعل تنزح من المنطقة الشرقية لرفح.

جيش الإحتلال سيقوم بعملية عسكرية محدودة في شرق رفح حسب الإعلان وقد تتطور العملية العسكرية

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ويطالب سكان رفح بالنزوح للمناطق باللون الأصفر حول خان يونس

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النزوح قد يشمل ١٠٠ ألف شخص – ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/uvKNQw4eiC — القوة العسكرية (@i___guns) May 6, 2024

وجاء هذا التطور بعد أن كان جيش الاحتلال قد حشد قوات كبيرة على حدود جنوب قطاع غزة.

نشر مئات الآليات العسكرية

وكانت صور للأقمار الصناعية كشفت أمس أن الجيش الإسرائيلي نشر نحو 300 آلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود رفح.

ومع بدء عمليات ترحيل السكان، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جيش الاحتلال إلى اجتياح رفح فورا.

الجيش الإسرائيلي يعلن البدء بإخلاء مناطق شرق رفح الحدودية من السكان الفلسطينيين .وأعلن #الجيش_الإسرائيلي أن عملية إخلاء المناطق الشرقية لرفح تشمل نحو 100 ألف شخص #إسرائيل #رفح #فلسطين #غزة pic.twitter.com/TWrYjxrZ2S — Daily Beirut (@DailyBeirut) May 6, 2024

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا تصميمه على اجتياح رفح بذريعة القضاء على كتائب حماس في المنطقة.

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جاء ذلك على الرغم من التحذيرات الأمريكية والدولية من العواقب الإنسانية لأي عملية عسكرية في المدينة التي تؤوي نحو 1.5 مليون نازح.

وصرح نتنياهو في مناسبات عدة بأن قواته ستدخل رفح، سواء تم أم لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.

وفي مقابل تهديدات نتنياهو ووزرائه توعدت المقاومة الفلسطينية الاحتلال بأنه سيدفع ثمنا باهظا في حال توغلت قواته في رفح.