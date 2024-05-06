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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء تمهيدا لاجتياح رفح.. ماذا حدث حتى الآن؟

بقلم
إخلاء رفح

وطن – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه أمر السكان بإخلاء الأطراف الشرقية لمنطقة رفح جنوب قطاع غزة تمهيدا لشن عملية عسكرية فيها.

وطلب جيش الاحتلال في بيان له، من السكان والنازحين بمنطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع والبيوك الخروج فورا والتوجه نحو ما سماها “المنطقة الإنسانية الموسعة” في المواصي، وهي منطقة على الساحل تمتد بين رفح وخان يونس.

يأتي هذا فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ صباح اليوم ترحيل السكان من المناطق الشرقية لرفح في إطار الاستعدادات لعملية عسكرية، موضحة أن الجيش أسقط منشورات تدعو السكان هناك لمغادرة منازلهم والتوجه إلى المنطقة الإنسانية الموسعة.

قرار العملية العسكرية

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قرار البدء بإخلاء رفح اتخذ الليلة الماضية في جلسة مجلس الوزراء.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن عملية الإخلاء تشمل نحو 100 ألف فلسطيني يسكنون في أحياء رفح الشرقية.

يأتي هذا فيما نقلت وكالة “رويترز” عن شهود أن بعض العائلات بدأت بالفعل تنزح من المنطقة الشرقية لرفح.

وجاء هذا التطور بعد أن كان جيش الاحتلال قد حشد قوات كبيرة على حدود جنوب قطاع غزة.

نشر مئات الآليات العسكرية

وكانت صور للأقمار الصناعية كشفت أمس أن الجيش الإسرائيلي نشر نحو 300 آلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود رفح.

ومع بدء عمليات ترحيل السكان، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جيش الاحتلال إلى اجتياح رفح فورا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا تصميمه على اجتياح رفح بذريعة القضاء على كتائب حماس في المنطقة.

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جاء ذلك على الرغم من التحذيرات الأمريكية والدولية من العواقب الإنسانية لأي عملية عسكرية في المدينة التي تؤوي نحو 1.5 مليون نازح.

وصرح نتنياهو في مناسبات عدة بأن قواته ستدخل رفح، سواء تم أم لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.

وفي مقابل تهديدات نتنياهو ووزرائه توعدت المقاومة الفلسطينية الاحتلال بأنه سيدفع ثمنا باهظا في حال توغلت قواته في رفح.

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