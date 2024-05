العالم الهولندي يثير الجدل مجددا.. حذر من زلازل جديدة وكشف مواعيدها

وطن – عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليثير الجدل من جديد، بعدما حذر من احتمال وقوع زلازل وهزات أرضية قوية في الأيام القادمة بين 8 و10 مايو الجاري.

وقال هوغربيتس عبر منصة “إكس“: “سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل تشكل القمر الجديد”.

وأضاف أن هذا الأمر ربما يؤدي إلى مجموعة من الهزات القوية وربما إلى زلزال قوي، وذلك على الأرجح من 8 إلى 10 مايو.

Mercury and Venus will be in a conjunction with Uranus on 7 May, right before New Moon. This can result in a cluster of stronger tremors and perhaps a larger earthquake, most likely from 8 to 10 May…https://t.co/415wKwqLmL

