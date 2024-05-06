العالم الهولندي يثير الجدل مجددا.. حذر من زلازل جديدة وكشف مواعيدها

وطن – عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليثير الجدل من جديد، بعدما حذر من احتمال وقوع زلازل وهزات أرضية قوية في الأيام القادمة بين 8 و10 مايو الجاري.

وقال هوغربيتس عبر منصة “إكس“: “سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل تشكل القمر الجديد”.

وأضاف أن هذا الأمر ربما يؤدي إلى مجموعة من الهزات القوية وربما إلى زلزال قوي، وذلك على الأرجح من 8 إلى 10 مايو.

Mercury and Venus will be in a conjunction with Uranus on 7 May, right before New Moon. This can result in a cluster of stronger tremors and perhaps a larger earthquake, most likely from 8 to 10 May…https://t.co/415wKwqLmL — SSGEOS (@ssgeos) May 5, 2024

وكتب على التغريدة قائلا: “تحليل هندسة الكواكب في الفترة من 5 إلى 14 مايو 2024”.

Planetary geometry analysis 5-14 May 2024. https://t.co/9WhVeezqab — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 5, 2024

النظام الجديد جاهز للعمل

وأضاف أن أصبح نظام تصوير الزلازل الجديد جاهزا للعمل، موضحا أنه تم اختباره على زلزال بقوة 5.8 ميغاوات شمال جزيرة أسنسيون.

وكان هوغربيتس قد أشار في وقت سابق إلى الزلزال الذي ضرب سواحل الفلبين بقوة 5.9 درجة.

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ووفقا لتقرير المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، كان مركز الزلزال على بعد 63 كم جنوب شرق مدينة تاكلوبان في جزيرة ليتي، حيث يعيش 242 ألف شخص.

جدل معتاد من العالم الهولندي

وعالم الزلازل الهولندي هوغربيتس اعتاد أن قد أثار الجدل سابقا عندما حذر من احتمال وقوع زلازل مدمرة.

وأبرز هذه الوقائع تمثلت في الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير من العام الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.