مخاوف من تفشي الإيدز في عُمان.. مشاهد الدعارة العلنية بالخوير تثير الجدل مجددا

وطن – أوقفت قيادة شرطة محافظة مسقط في سلطنة عمان، مجموعة من النساء من جنسيات مختلفة في منطقة “الخوير” بولاية بوشر لارتكابهنّ أعمالًا منافية للأخلاق والآداب العامة.

وتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهن، بحسب ما ذكرت شرطة عمان السلطانية في منشور على حسابها بمنصة “إكس”.

قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف مجموعة من النساء من جنسيات مختلفة في منطقة الخوير لارتكابهنّ أعمالًا منافية للأخلاق والآداب العامة، وتُستكمل الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 4, 2024

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مجموعة كبيرة من النساء العاملات في الدعارة من جنسيات مختلفة بالخوير.

وسبق أن وثقت مقاطع متداولة عمليات استقطاب بائعات الهوى للزبائن الراغبين في الجنس الحرام، علانية في شوارع الخوير.

https://x.com/videohat_1/status/1740083902579110334

ووفق المادة (٢٥٣) من قانون العقوبات العماني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام يحرض المارة على البغاء أو الفجور بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى.

عذرا على الصورة لكن ما يحدث لابد أن يوجد له حل جذري❗ قبل فترة قصيره تحدث احد المختصين عن انتشار مرض #الايدز بين الشباب في عمان بشكل كبير جدا، والارقام سترتفع أكثر…🤚 ما يحدث في #الخوير من تصرفات غير أخلاقية شيء مقزز ومخجل للغايه..😳@RoyalOmanPolice#يوم_الجمعه pic.twitter.com/VKLLtPV7zZ — مريم بنت محمد البلوشية (@Maryambalushi01) October 20, 2023

ظاهرة الدعارة بالخوير

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي أيضا، ألقت السلطات العمانية القبض على مجموعة من النساء من جنسيات مختلفة في منطقة الخوير، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب.

وأوضح بيان لشرطة عمان السلطانية وقتها أنه تم ضبط النساء في مواقع متفرقة من منطقة الخوير.

قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف مجموعة من النساء من جنسيات مختلفة في منطقة الخوير بتهمة الإخلال بالأخلاق والآداب العامة ومخالفة قانوني العمل وإقامة الأجانب، وتُستكمل بحقهن الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 4, 2023

وأثارت هذه الظاهرة غضب العديد من العمانيين، الذين اعتبروا أن تكرار الجُرم دليل على وجود خلل أو ثغرات قانونية يجب علاجها.

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وحذروا من فداحة الأضرار الأمنية والاجتماعية والصحية لهؤلاء النسوة الفاسدات ونشرهن للإيدز ومختلف الأمراض في السلطنة.

وفي شهر مارس 2023، أعلنت شرطة عمان السلطانية إلقاء القبض على 30 امرأة من جنسيات مختلفة في مواقع متفرقة من منطقة الخوير بتهمة مخالفة الآداب العامة ومخالفة قانون الأجانب.

كل من سكن الخوير يدرك حقيقة هذا الكلام .

نحن لا نرضى الدعارة والقذارة في بلادنا. #من_ينقذ_الخوير pic.twitter.com/K5aDleUX4r — عاشق القمم (@Peaks_lover) February 3, 2021

وسبق أن اشتعلت مواقع التواصل في سلطنة عمان،أوائل فبراير 2021، بموجة غضب واسعة عبر وسم “من ينقذ الخوير”، انتقد فيه النشطاء ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.