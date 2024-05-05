الرئيسية » الهدهد » مخاوف من تفشي الإيدز في عُمان.. مشاهد الدعارة العلنية بالخوير تثير الجدل مجددا

مخاوف من تفشي الإيدز في عُمان.. مشاهد الدعارة العلنية بالخوير تثير الجدل مجددا

بقلم
مخاوف من تفشي الإيدز في عُمان.. مشاهد الدعارة العلنية بالخوير تثير الجدل مجددا

وطن – أوقفت قيادة شرطة محافظة مسقط في سلطنة عمان، مجموعة من النساء من جنسيات مختلفة في منطقة “الخوير” بولاية بوشر لارتكابهنّ أعمالًا منافية للأخلاق والآداب العامة.

وتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهن، بحسب ما ذكرت شرطة عمان السلطانية في منشور على حسابها بمنصة “إكس”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مجموعة كبيرة من النساء العاملات في الدعارة من جنسيات مختلفة بالخوير.

وسبق أن وثقت مقاطع متداولة عمليات استقطاب بائعات الهوى للزبائن الراغبين في الجنس الحرام، علانية في شوارع الخوير.

https://x.com/videohat_1/status/1740083902579110334

ووفق المادة (٢٥٣) من قانون العقوبات العماني يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام يحرض المارة على البغاء أو الفجور بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى.

ظاهرة الدعارة بالخوير

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي أيضا، ألقت السلطات العمانية القبض على مجموعة من النساء من جنسيات مختلفة في منطقة الخوير، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب.

وأوضح بيان لشرطة عمان السلطانية وقتها أنه تم ضبط النساء في مواقع متفرقة من منطقة الخوير.

وأثارت هذه الظاهرة غضب العديد من العمانيين، الذين اعتبروا أن تكرار الجُرم دليل على وجود خلل أو ثغرات قانونية يجب علاجها.

  • اقرأ أيضا:
مجددا.. ضبط مجموعة كبيرة من عاملات الجنس في الخوير ومخاوف من تفشي الإيدز

وحذروا من فداحة الأضرار الأمنية والاجتماعية والصحية لهؤلاء النسوة الفاسدات ونشرهن للإيدز ومختلف الأمراض في السلطنة.

وفي شهر مارس 2023، أعلنت شرطة عمان السلطانية إلقاء القبض على 30 امرأة من جنسيات مختلفة في مواقع متفرقة من منطقة الخوير بتهمة مخالفة الآداب العامة ومخالفة قانون الأجانب.

وسبق أن اشتعلت مواقع التواصل في سلطنة عمان،أوائل فبراير 2021، بموجة غضب واسعة عبر وسم “من ينقذ الخوير”، انتقد فيه النشطاء ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.

قد يعجبك أيضاً

المسكوت عنه: حرب إبادة ضد السودانيين يدعمها محمد بن زايد

المسكوت عنه: حرب إبادة ضد السودانيين يدعمها محمد بن زايد

مخاوف من تفشي الإيدز في عُمان.. مشاهد الدعارة العلنية بالخوير تثير الجدل مجددا

مخاوف من تفشي الإيدز في عُمان.. مشاهد الدعارة العلنية بالخوير تثير الجدل مجددا

قناة الجزيرة

حكومة نتنياهو تقرر إغلاق مكتب قناة الجزيرة ووقف عملها في إسرائيل

اللاجئين السوريين في لبنان

رد حكومي رسمي.. هل حصل لبنان على رشوة للإبقاء على اللاجئين السوريين؟

الجيش الألماني

تفاصيل فضيحة هزت ألمانيا بسبب اختراق معلومات عن 6000 آلاف اجتماع للجيش

تجنيد النساء في الجيش الروسي

بوتين يغري سجينات روسيا للقتال في أوكرانيا.. تفاصيل العرض السخي

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior