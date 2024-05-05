كيف أشعلت الصين “نار الذهب” في العالم؟.. تهافت جنوني للصينيين على المعدن الأصفر

وطن – وصل سعر الذهب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة حيث اعتاد المستثمرون والمستهلكون الصينيون، الذين يشعرون بالقلق من العقارات والأسهم، شراء هذا المعدن الثمين بوتيرة قياسية، ولكن لماذا يتهافت الصينيون على شراء الذهب وادخاره في منازلهم؟

غالبًا ما يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، وقد ارتفع سعر الذهب ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في غزة.

ولكن صعود الذهب إلى مستويات أعلى من 2400 دولار للأونصة أثبت أنه أكثر مرونة، واستمر لمدة أطول، بفضل الصين.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، ثلاثة في المئة إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن المستهلكين الصينيين باتوا يتدفقون على شراء واكتناز الذهب مع تعثر ثقتهم في الاستثمارات التقليدية مثل العقارات أو الأسهم.

وفي الوقت نفسه، أضاف البنك المركزي في البلاد بشكل مطرد إلى احتياطياته من الذهب، في حين قلص ممتلكاته من الديون الأمريكية. ولصب الزيت على النار يراهن المضاربون الصينيون على أنه لا يزال هناك مجال لارتفاع قيمة العملة.

سعر الذهب

ووفق المصدر تتمتع الصين بالفعل بنفوذ كبير في أسواق الذهب، لكن تأثير البلاد أصبح أكثر وضوحا خلال هذه الموجة الصعودية الأخيرة – زيادة بنسبة 50% تقريبًا في السعر العالمي منذ أواخر عام 2022.

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أهواء المشترين

وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الذهب حتى بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وتراجعت الأسعار إلى حوالي 2300 دولار للأونصة، ولكن هناك شعور متزايد بأن سوق الذهب لم يعد محكوماً بالعوامل الاقتصادية، بل بأهواء المشترين والمستثمرين الصينيين.

وقال روس نورمان، الرئيس التنفيذي لموقع MetalsDaily.com ، وهي منصة معلومات عن المعادن الثمينة مقرها في لندن للصحيفة: “إن الصين تقود بلا شك سعر الذهب”. “لقد تحول تدفق الذهب إلى الصين من الحالة الصلبة إلى السيل المطلق.”

وارتفع استهلاك الذهب في البلاد بنسبة 6 في المائة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وفقا لجمعية الذهب الصينية. وجاء ذلك في أعقاب زيادة بنسبة 9 بالمئة العام الماضي.

وأصبح الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية مع تحول الاستثمارات التقليدية إلى باهتة. ويظل قطاع العقارات في الصين، الذي يمثل الوجهة لمدخرات أغلب الأسر، في أزمة.

ومع وجود القليل من البدائل الأفضل، تدفقت الأموال إلى الصناديق الصينية التي تتاجر في الذهب.

العالم أصبح أكثر فوضوية

ولفت التقرير إلى تجربة “كيلي تشونغ”، وهي معلمة في بكين، التي بدأت بشراء الذهب في عام 2020 في بداية وباءكورونا وجمعت أكثر من جنيهين من سبائك الذهب، لكنها استثمرت أيضا في المعدن من خلال الصناديق المتداولة في البورصة.

وقالت إنها استلهمت من مقولة قديمة: “اليشم في أوقات الرخاء، والذهب في أوقات الشدة”.

ومع شعورها بأن العالم أصبح أكثر فوضوية، أضافت السيدة تشونغ إلى مخزونها، مراهنة على أن أسعار الذهب سترتفع فقط. لقد توقفت عن الشراء، لكنها ليست مستعدة للبيع. إنها لا ترى أي سبب لذلك.

ولا يزال الاقتصاد الصيني يعاني، ولا يبدو أن العقارات ولا الأسهم تشكل استثماراً سليماً. وساعد المستثمرون الذين قاموا بالمضاربة على سعر الذهب في أسواق التداول في شنغهاي في رفع السعر.

والمشتري الرئيسي الآخر للذهب في الصين هو البنك المركزي للبلاد.

وفي شهر مارس، أضاف بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب للشهر السابع عشر على التوالي. وفي العام الماضي، اشترى البنك كمية من الذهب أكبر من أي بنك مركزي آخر في العالم، مما أضاف إلى احتياطياته المزيد مما كان لديه منذ ما يقرب من 50 عاما.

تنويع الاحتياط

وتشتري بكين الذهب لتنويع أموالها الاحتياطية وتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، الذي يعتبر منذ فترة طويلة أهم عملة يمكن الاحتفاظ بها في الاحتياطي. وقامت الصين بتخفيض حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من عقد من الزمان.

واعتبارًا من مارس، كان لدى الصين ما قيمته حوالي 775 مليار دولار من الديون الأمريكية، انخفاضًا من حوالي 1.1 تريليون دولار في عام 2021.

وبدأت العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك الصين، في الحصول على الذهب بعد أن اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوة نادرة بتجميد حيازات روسيا من الدولار بموجب العقوبات المفروضة على موسكو. وفرض حلفاء أمريكيون آخرون قيودا مماثلة على عملاتهم.

وعلى الرغم من أن بكين تشتري الذهب، إلا أن المعدن يمثل حوالي 4.6 في المائة فقط من احتياطيات الصين من النقد الأجنبي. ومن حيث النسبة المئوية، تمتلك الهند ما يقرب من ضعف احتياطياتها من الذهب.