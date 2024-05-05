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قصة زينب معتوق تهز لبنان .. زميلها بالفندق قتلها والتشريح يكشف حقيقة اغتصابها (صور)

بقلم
الشابة زينب معتوق

بعد أيامٍ قليلة على الضجة التي أثارها خبر القبض على عصابة تستدرج الأطفال وتغتصبهم، بمساعدة “تيك توكر” شهير، اهتزّ لبنان على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها شابة تدعى “زينب عبدو معتوق”، عثر على جثتها في فندق بمنطقة الروشة، وسط أنباء عن تعرّضها لعملية اغتصاب.

وتضاربت الأنباء عن تعرّض الضحية للاغتصاب، حيث بينت مصادر محلية بأن العامل في الفندق والذي تعمل معه الفتاة قام باغتصابها وعنفها وألقاها في مخزن الفندق، من ثم نقلها إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحالة حرجة جداً، حيث فارقت الحياة.

الضحية زينب عبدو معتوق
الضحية زينب عبدو معتوق

من جانبها، قالت مصادر في عائلة “معتوق” إنّ الشبهات تحوم حول شاب سوريّ كان يعمل مع معتوق داخل الفندق.

وأشارت إلى أنّ الشابة لم تتعرّض للاغتصاب لكن المتهم بالجريمة قام بتعنيفها وضربها بشكل حاد قبل إلقائها في مخزن الفندق.وفق وسائل إعلام لبنانية

تقرير الطبيب الشرعي

وأوضحت مصادر العائلة أنّ تقرير الطبيب الشرعي أثبت عدم وجود آثار لإغتصاب بعد الكشف على الجثة، لكن الضربة التي تعرضت لها معتوق كانت قوية جداً وتحديداً في الرأس.

مصادر في عائلة "معتوق" أشارت إلى أنّ الشابة لم تتعرّض للاغتصاب
مصادر في عائلة “معتوق” أشارت إلى أنّ الشابة لم تتعرّض للاغتصاب

ولفتت المصادر إلى أن الشّابة ظلت على قيد الحياة داخل مخزن الفندق لبعض الوقت قبل أن يتمّ اكتشاف أمرها من قبل العاملين هناك.

وبينت أنّها نقلت إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وهي في حالة حرجة. لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة.

سبب الجريمة

أما عن سبب الجريمة، فترجّح المعلومات أن يكون مرتبطاً باكتشاف الشابة معتوق أمراً خطيراً كان قد أقدم عليه الشاب السوري داخل الفندق، ما دفع الأخير لارتكاب الواقعة المروّعة.

المتهم بقتل زينب عبدو معتوق
المتهم بقتل زينب عبدو معتوق -مواقع التواصل

وتتولى شعبة المعلومات التحقيقات في الحادثة، في وقتٍ تشير فيه المعطيات إلى أنّ الشاب السوري ما زال متوارياً عن الأنظار.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضب مع الجريمة.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي بشأن هوية الجاني أو جنسيته، وبأن الجريمة ما تزال قيد التحقيق، إلا أن عددًا من النشطاء انتهزوا الفرصة للمطالبة بترحيل السوريين من لبنان.

عصابة تستدرج الأطفال وتغتصبهم بمساعدة “تيك توكر” شهير

يأتي الحديث عن هذه الواقعة، بعد أيامٍ قليلة على الكشف عن اعتقال عصابة تستدرج الأطفال وتغتصبهم، بمساعدة “تيك توكر” شهير يمتلك صالون حلاقة في بيروت.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أنه وبعد المتابعة وجمع المعلومات التي استمرت لحوالي الشهر تقريبًا، تمكّنت القوى المختصة من “توقيف 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم 3 قصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق تيك توك، وهم من جنسيات لبنانية، وسورية، وتركية”.

 

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