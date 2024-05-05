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قصة السيدة المحظوظة التي فازت بمليون دولار مرتين خلال 10 أسابيع في اليانصيب

بقلم
كريستين ويلسون السيدة التي فازت في اليانصيب مرتين خلال 10 أسابيع

وطن – للمرة الثانية خلال عشرة أسابيع، فازت امرأة وُصفت بأنها محظوظة من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بالجائزة الكبرى في “اليانصيب”، بقيمة مليون دولار.

وكشفت يانصيب ولاية ماساتشوستس عن هوية الفائزة، كريستين ويلسون، من بلدة أتلبورو، والتي حظيت بابتسامة الحظ مرتين في فترة قصيرة.

سيدة فازت في اليانصيب مرتين خلال 10 أسابيع
سيدة فازت في اليانصيب مرتين خلال 10 أسابيع

جائزتان مليونيتان

وكانت ويلسون قد حصدت جائزة المليون دولار الأولى في فبراير الماضي، من لعبة “ملايين مدى الحياة”، وهي تذكرة يانصيب فورية بقيمة 50 دولارا.

ولم يمضِ سوى 10 أسابيع، حتى فاجأتها الثروة مرة أخرى، حيث فازت بجائزة مليون دولار جديدة بعد شراء تذكرة يانصيب “X Cash” بقيمة 10 دولارات.

سيدة فازت في اليانصيب مرتين خلال 10 أسابيع1
تخطط الفائزة كريستين ويلسون إلى إدخار الجائزة

وفي المرتين، اختارت ويلسون استلام جائزتها على شكل دفعة واحدة بقيمة 650,000 دولار، بدلا من استلامها على شكل دفعات متعددة، حسب الشبكة البريطانية.

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كيف ستستخدم أموال الجائزة؟

وعن خططها لاستخدام مبلغ الجائزة الثانية، قالت ويلسون إنها تخطط لادخاره، بينما أوضحت عند الفوز بالجائزة الأولى، أنها “ستخصص جزءا منه لشراء سيارة جديدة”.

وكشفت يانصيب ماساتشوستس أن من المقرر أن يحصل المتجر الذي اشترت منه ويلسون تذكرة اليانصيب على مكافأة قدرها 10,000 دولار.

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