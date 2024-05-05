الرئيسية » الهدهد » طفل قطري يدهش الجميع بفصاحته وذاكرة حفظه في مسابقة تحدي القراءة (فيديو)

طفل قطري يدهش الجميع بفصاحته وذاكرة حفظه في مسابقة تحدي القراءة (فيديو)

بقلم
طفل قطري يدهش الجميع بفصاحته وذاكرة حفظه في مسابقة تحدي القراءة

وطن – أبهر طفل قطري مستمعيه بفصاحته وأسلوب إلقائه المميزة في بطولة تحدي القراءة العربي، وهو ينقل رسالة القائد الإسلامي سيف الدين قطز إلى هولاكو.

وقال الطفل “عبد الله البري اليافعي” الحاصل على المركز الأول في بطولة تحدي القراءة العربي في مقطع فيديو تداوله قطريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مسابقة تحدي القراءة بمعرض الدوحة الدولي للكتاب: “من الملك المظفر سيف الدين قطز إلى الهالك هولاكو وأورد الآية القرآنية:” قل يا أيها الكافرون *لا أعبد ما تعبدون ) .

وتابع متحدثا بنص رسالة قطز:”ففي كل كتاب لعنتم وبكل قبيح وصفتم ، وعلى لسان كل رسول ذُكرتم.. عندنا خبركم من حيث خلقتم ، وأنتم الكفرة من كما زعمتم.. ألا لعنة الله على الكافرين”.

واستدرك الطفل القطري في حضور وإلقاء قوي:”نحن المؤمنون حقاً ،لا يداخلنا عيب ،ولا يحظنا غيّ.. القرآن علينا نزل وهو رحيم بنا لم يزل.. تحققنا تنزيله وعرفنا تأويله، إنما النار لكم خلقت، ولجلودكم أضرمت، إذا السماء انفطرت.

  • اقرأ أيضا:
شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

واستكمل الطفل إلقاء الرسالة بفصاحة كبيرة وإلقاء قوي لفت إليه الأنظار، وختم الرسالة المؤثرة على لسان سيف الدين قطز :” تطلبون منا الطاعة؟ لا سمعا لكم ولا طاعة، تطلبون أنا نسلم إليكم أمرنا، قبل أن ينكشف الغطاء ويدخل علينا منكم الخطاء”.

وكان قطز أرسل هذه الرسالة المجلجلة التي سجلتها كتب التاريخ رداً على رسالة لهولاكو يطلب فيها من المسلمين الاستسلام والتسليم لغزوهم في 3 سبتمبر 1260. ونشبت بعدها المعركة الفاصلة فى التاريخ الإسلامي بين المغول بقيادة هولاكو حفيد جنكيز خان والمصريين بقيادة قطز في عين جالوت وكتب فيه النصر العظيم للمسلمين.

قد يعجبك أيضاً

تهافت جنوني للصينيين على الذهب

كيف أشعلت الصين “نار الذهب” في العالم؟.. تهافت جنوني للصينيين على المعدن الأصفر

طفل قطري يدهش الجميع بفصاحته وذاكرة حفظه في مسابقة تحدي القراءة

طفل قطري يدهش الجميع بفصاحته وذاكرة حفظه في مسابقة تحدي القراءة (فيديو)

إغلاق قناة الجزيرة

“حكومة نتنياهو تخاف الجزيرة” .. وطن ترصد تعليقات إعلاميي القناة على قرار إغلاقها

محمد عبده يبكي ويعلن إصابته بالسرطان: أعاني نفس مرض الأمير بدر بن عبدالمحسن

محمد عبده يبكي ويعلن إصابته بالسرطان: أعاني نفس مرض الأمير بدر بن عبدالمحسن (شاهد)

أبو عبيدة حاضرا في سلطنة عمان بحفل تخريج حفظة القرآن الكريم

أبو عبيدة حاضرا في سلطنة عمان بحفل تخريج حفظة القرآن الكريم (فيديو)

"الانتحار الهادئ".. رجل أعمال ينهي حياته بطريقة غريبة وبشعة بعدما خسر ثروته

“الانتحار الهادئ”.. رجل أعمال ينهي حياته بطريقة غريبة وبشعة بعدما خسر ثروته (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior