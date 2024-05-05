طفل قطري يدهش الجميع بفصاحته وذاكرة حفظه في مسابقة تحدي القراءة (فيديو)

وطن – أبهر طفل قطري مستمعيه بفصاحته وأسلوب إلقائه المميزة في بطولة تحدي القراءة العربي، وهو ينقل رسالة القائد الإسلامي سيف الدين قطز إلى هولاكو.

وقال الطفل “عبد الله البري اليافعي” الحاصل على المركز الأول في بطولة تحدي القراءة العربي في مقطع فيديو تداوله قطريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مسابقة تحدي القراءة بمعرض الدوحة الدولي للكتاب: “من الملك المظفر سيف الدين قطز إلى الهالك هولاكو وأورد الآية القرآنية:” قل يا أيها الكافرون *لا أعبد ما تعبدون ) .

كفو عليك .. وعلى من رباك ♥️ pic.twitter.com/iDZLF35qFl — خالد جاسم (@khalidjassem74) May 4, 2024

وتابع متحدثا بنص رسالة قطز:”ففي كل كتاب لعنتم وبكل قبيح وصفتم ، وعلى لسان كل رسول ذُكرتم.. عندنا خبركم من حيث خلقتم ، وأنتم الكفرة من كما زعمتم.. ألا لعنة الله على الكافرين”.

واستدرك الطفل القطري في حضور وإلقاء قوي:”نحن المؤمنون حقاً ،لا يداخلنا عيب ،ولا يحظنا غيّ.. القرآن علينا نزل وهو رحيم بنا لم يزل.. تحققنا تنزيله وعرفنا تأويله، إنما النار لكم خلقت، ولجلودكم أضرمت، إذا السماء انفطرت.

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واستكمل الطفل إلقاء الرسالة بفصاحة كبيرة وإلقاء قوي لفت إليه الأنظار، وختم الرسالة المؤثرة على لسان سيف الدين قطز :” تطلبون منا الطاعة؟ لا سمعا لكم ولا طاعة، تطلبون أنا نسلم إليكم أمرنا، قبل أن ينكشف الغطاء ويدخل علينا منكم الخطاء”.

وكان قطز أرسل هذه الرسالة المجلجلة التي سجلتها كتب التاريخ رداً على رسالة لهولاكو يطلب فيها من المسلمين الاستسلام والتسليم لغزوهم في 3 سبتمبر 1260. ونشبت بعدها المعركة الفاصلة فى التاريخ الإسلامي بين المغول بقيادة هولاكو حفيد جنكيز خان والمصريين بقيادة قطز في عين جالوت وكتب فيه النصر العظيم للمسلمين.