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صور مسربة لبريتني سبيرز وهي عارية وتبكي تحدث ضجة.. ما قصتها؟

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صور مسربة لبريتني سبيرز وهي عارية وتبكي تحدث ضجة

وطن – كشف موقع “TMZ” أن النجمة العالمية بريتني سبيرز دخلت في شجار كبير مع صديقها، ليلة الأربعاء، وانتهى بها الأمر خارجة عن السيطرة، حيث غادرت غرفة الفندق عارية وهي تبكي، وربما جرحت نفسها حيث حضرت سيارة إسعاف إلى المكان.

ونشر الموقع صور مسربة لبريتني سبيرز في، شاتو مارمونت بلوس أنجلوس، وكانت تحمل بطانية تغطي جسدها ووسادة بيضاء، لافتا إلى أن هذا جاء بعد شجار مع صديقها.

وبحسب المعلومات المنشورة دخلت بريتني في شجار مع صديقها بول ريتشارد سوليز، ما دفع سيارة الإسعاف إلى الوصول إلى مكان الحادث.

بريتني دخلت في شجار مع صديقها سوليز

وكانت بريتني وصلت إلى شاتو مارمونت في وقت متأخر من، ليلة الأربعاء، مع صديقها بول سوليز، وكان هناك نوع من الاضطراب واتصل أحدهم بالشرطة، مدعيًا أن امرأة تطابق وصف بريتني كانت تضايق وتهدد موظفي الفندق والنزلاء. وصل الضباط بعد الساعة 10:30 مساءً بقليل، لكنهم لم يروا أي علامات على وجود مشكلة وغادروا.

وتابع الموقع أن بريتني وبول قد انسحبا إلى غرفة في فندق حوالي الساعة 11 مساءً حيث واصلا الاحتفال والشرب. أثناء وجودهم في الغرفة، انتهى بهم الأمر إلى الدخول في مشاجرة كبيرة تحولت إلى عراك جسدي، وفقًا للمصادر، وربما تكون بريتني قد أصابت ساقها.

وأضاف:”قيل لنا أن بريتني كانت تصرخ و”خارجة عن السيطرة” في ردهة جناحها، واعتقد العديد من الضيوف أنها كانت تعاني من انهيار عقلي، لذلك تم استدعاء المسعفين.”

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وتُظهر الصور المسربة المغنية الشهيرة عارية خارج الفندق وتغطي نفسها بوسادة بيضاء وكانت محاطة بحراسها الشخصيين.

ومن الواضح أنها كانت تبكي. لم تصعد إلى سيارة الإسعاف وانتهى بها الأمر بالخروج مع حراسها، ومن دون بول.

وقال مصدر للموقع إن سبيرز غادرت الفندق برفقة حراسها وهي “آمنة في المنزل الآن”.

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