صخرة غريبة تثير ذهول السعوديين وتساؤلات واسعة عن طبيعتها.. ما قصتها؟ (شاهد)

وطن – أثيرت ضجة في السعودية، بعد اكتشاف أحد المواطنين في المملكة صخرة باردة في الصيف بالقرب من جبل المسمى، غرب حائل.

وجاءت برودة هذه الصخرة، على عكس ما حولها من الصخور ذات الحرارة المرتفعة، وذلك في ظاهرة لم يجد لها تفسيرا لدى سكان المنطقة.

ونشر المواطن السعودي مقطع فيديو لتوثيق الواقعة، وهو ما لاقى رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات كثيرة نوع تلك الصفاة، وسبب برودتها.

تفاصيل العثور على الصخرة

من جانبه، قال المواطن الذي اكتشف الصخرة محمد بن صلفيق الشمري في حديث لوسائل إعلام محلية، أنه كان يجري رحلة برية في نازية سعيدة، قرب جبل المسمى، مع مجموعة من زملائه، وأحدهم كان من سكان القرى المجاورة للجبل، وأخبرهم بأنه في عام 1409هــ كان يلعب مع رفاقه على الصخرة “صفاة” تكون باردة في أوج الصيف، وقت ارتفاع حرارة الشمس، وكلما زادت حرارة الشمس زادت برودة الصفاة”، وبالتوجه لها وجدها كما هي، لم يتغير شيء من صفاتها.

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وأضاف أن الصخرة “صفاة” باردة كبرودة السيراميك داخل صالة مكيفة، فيما لاحظ أن قطع الصخور البنية على الصفاة حارة من تأثير الشمس.

محاولة للتأكد من طبيعة الصخرة

وأوضح المواطن السعودي أنه نزع حذاءه للتأكد من ذلك، وصعد على الصفاة، ولم يتأثر بحرارة الشمس، التي إن نزل إلى التربة بالقرب منها شعر بها شديدة”.

وتوقع الشمري أن يكون هناك أكثر من “صفاة” باردة، فيما لم يعثر على تفسير من السكان القاطنين بالقرب من “المسمى”، إلا أنهم وجدوها هكذا دون معرفة السبب، أو الحرص على معرفته من الجهات المعنية.