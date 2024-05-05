الرئيسية » الهدهد » حماس تكشف نتائج مفاوضات القاهرة ووفد الحركة يغادر إلى الدوحة للتشاور مع القادة

حماس تكشف نتائج مفاوضات القاهرة ووفد الحركة يغادر إلى الدوحة للتشاور مع القادة

بقلم
حماس تكشف نتائج مفاوضات القاهرة ووفد الحركة يغادر إلى الدوحة للتشاور مع القادة

وطن – أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الأحد، انتهاء جولة المفاوضات الحالية في مصر، وأكدت أن وفد الحركة سيغادر القاهرة الليلة للتشاور مع القيادة.

وذكرت حماس أن وفد الحركة سلم الوسطاء في قطر ومصر رد الحركة حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

وفد حماس يغادر القاهرة بعدما سلم الوسطاء رد الحركة

وجاء في بيان لحماس:”الحركة تؤكد تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية.”

ومن جانبه صرح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان لتلفزيون العربي، بأن هناك تقدما في المفاوضات ووفد الحركة يغادر القاهرة للتشاور مع قيادتها.

وعن عملية كرم أبو سالم، قال حمدان إنها رسالة للاحتلال بأن عواقب أي مغامرة قد يرتكبها جيشه لن تكون كما يتصور.

كما كشف أسامة حمدان أن إسرائيل حاولت التركيز على موضوع التبادل ولم تتجاوب مع النقاط التي طرحناها.

وتابع:”الحركة ناقشت في القاهرة جميع الأفكار بعقل مفتوح وقدمنا إجابات واضحة ومحددة لتحقيق مصالح شعبنا، وهناك تقدم في المفاوضات ووفد الحركة يغادر القاهرة للتشاور مع قيادتها.”

وفي نهاية تصريحاته شدد القيادي بحماس أسامة حمدان، على أن المقاومة قادرة على الاستمرار أكثر مما يتصور الاحتلال.

  • اقرأ أيضا:
نتنياهو يعرقل الاتفاق .. قيادي في حماس: “يهددوننا باجتياح رفح .. ونعدهم بالفشل والهزيمة”

هذا وصح القيادي في حماس محمود المرداوي، لذات المصدر بأن وفد الحركة غادر إلى الدوحة للتشاور مع القيادة وسيعود إلى القاهرة لاحقا.

وأوضح المرداوي أن الحركة أبدت مرونة خلال التفاوض وفق ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، مضيفا أن غياب الإرادة السياسية لدى حكومة الاحتلال هو ما يعيق التوصل إلى اتفاق.

قد يعجبك أيضاً

طفل قطري يدهش الجميع بفصاحته وذاكرة حفظه في مسابقة تحدي القراءة

طفل قطري يدهش الجميع بفصاحته وذاكرة حفظه في مسابقة تحدي القراءة (فيديو)

إغلاق قناة الجزيرة

“حكومة نتنياهو تخاف الجزيرة” .. وطن ترصد تعليقات إعلاميي القناة على قرار إغلاقها

محمد عبده يبكي ويعلن إصابته بالسرطان: أعاني نفس مرض الأمير بدر بن عبدالمحسن

محمد عبده يبكي ويعلن إصابته بالسرطان: أعاني نفس مرض الأمير بدر بن عبدالمحسن (شاهد)

أبو عبيدة حاضرا في سلطنة عمان بحفل تخريج حفظة القرآن الكريم

أبو عبيدة حاضرا في سلطنة عمان بحفل تخريج حفظة القرآن الكريم (فيديو)

"الانتحار الهادئ".. رجل أعمال ينهي حياته بطريقة غريبة وبشعة بعدما خسر ثروته

“الانتحار الهادئ”.. رجل أعمال ينهي حياته بطريقة غريبة وبشعة بعدما خسر ثروته (فيديو)

الشابة زينب معتوق

قصة زينب معتوق تهز لبنان .. زميلها بالفندق قتلها والتشريح يكشف حقيقة اغتصابها (صور)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior