حماس تكشف نتائج مفاوضات القاهرة ووفد الحركة يغادر إلى الدوحة للتشاور مع القادة

وطن – أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الأحد، انتهاء جولة المفاوضات الحالية في مصر، وأكدت أن وفد الحركة سيغادر القاهرة الليلة للتشاور مع القيادة.

وذكرت حماس أن وفد الحركة سلم الوسطاء في قطر ومصر رد الحركة حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

وفد حماس يغادر القاهرة بعدما سلم الوسطاء رد الحركة

وجاء في بيان لحماس:”الحركة تؤكد تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية.”

ومن جانبه صرح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان لتلفزيون العربي، بأن هناك تقدما في المفاوضات ووفد الحركة يغادر القاهرة للتشاور مع قيادتها.

القيادي في حماس أسامة حمدان للعربي: هناك تقدم في المفاوضات ووفد الحركة سيغادر القاهرة للتشاور مع قيادتها pic.twitter.com/Y0tqBq9qdW — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 5, 2024

وعن عملية كرم أبو سالم، قال حمدان إنها رسالة للاحتلال بأن عواقب أي مغامرة قد يرتكبها جيشه لن تكون كما يتصور.

كما كشف أسامة حمدان أن إسرائيل حاولت التركيز على موضوع التبادل ولم تتجاوب مع النقاط التي طرحناها.

القيادي في حماس أسامة حمدان للعربي: إسرائيل حاولت التركيز على موضوع التبادل ولم تتجاوب مع النقاط التي طرحناها pic.twitter.com/0zU7TYcDWF — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 5, 2024

وتابع:”الحركة ناقشت في القاهرة جميع الأفكار بعقل مفتوح وقدمنا إجابات واضحة ومحددة لتحقيق مصالح شعبنا، وهناك تقدم في المفاوضات ووفد الحركة يغادر القاهرة للتشاور مع قيادتها.”

وفي نهاية تصريحاته شدد القيادي بحماس أسامة حمدان، على أن المقاومة قادرة على الاستمرار أكثر مما يتصور الاحتلال.

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هذا وصح القيادي في حماس محمود المرداوي، لذات المصدر بأن وفد الحركة غادر إلى الدوحة للتشاور مع القيادة وسيعود إلى القاهرة لاحقا.

وأوضح المرداوي أن الحركة أبدت مرونة خلال التفاوض وفق ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، مضيفا أن غياب الإرادة السياسية لدى حكومة الاحتلال هو ما يعيق التوصل إلى اتفاق.