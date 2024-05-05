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حكومة نتنياهو تقرر إغلاق مكتب قناة الجزيرة ووقف عملها في إسرائيل

بقلم
قناة الجزيرة

وطن – قررت حكومة الاحتلال، غلق مكتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وذلك بعد تصويت مجلس وزراء حكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلت قناة الجزيرة عن هيئة البث الإسرائيلية، أن مكتب نتنياهو أعلن تمرير قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.

وأضافت أن وزراء المعسكر الرسمي لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق القناة القطرية.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على حسابه في “إكس“، عقب الاجتماع: “لقد قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل”.

القرار حيز التنفيذ

من جانبه، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، في بيان، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ على الفور.

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وأضاف أنهم واجهوا الكثير من العقبات التي وصفها بالقانونية غير الضرورية حتى تمكنوا أخيرا من إيقاف قناة الجزيرة، التي كرر وصف نتنياهو بها بأنها، آلة تحريض تضر بأمن إسرائيل

موافقة الكنيست على غلق قناة الجزيرة

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد وافق مؤخرا، على قانون يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة، لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل، إذا اعتبرت أنها “تضر بالأمن القومي.

ويخول القانون اوزير الاتصالات أن يأمر مقدمي المحتوى بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه.

ومن المقرر أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما، لكن يمكن تجديدها لفترات أخرى، مدة كل منها 45 يوما.

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