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الشهيد التركي حسن سكالانان يشتري السكين الذي نفذ به عملية الطعن بالقدس (فيديو)

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الشهيد التركي حسن سكالانان يشتري السكين الذي نفذ به عملية الطعن بالقدس

وطن – وثق فيديو جديد متداول وثقته كاميرات المراقبة داخل مركز تجاري بالأراضي المحتلة، لحظة شراء الشهيد التركي حسن سكالانان، للسكين الذي استخدمه في عملية الطعن التي نفذها ضد جنود الاحتلال بالقدس قبل أيام.

وكان مشهد طعن “حسن سكالانان” ـ دخل إلى إسرائيل عبر الأردن ضمن فوج سياحي ـ للجنود الإسرائيليين في القدس، قد أثار الذعر في دولة الاحتلال واستنفر السلطات الصهيونية، حيث نفذ العملية مواطن أجنبي وليس فلسطيني في سابقة جديدة.

سكالانان يشتري السكين الذي طعن به جنود الاحتلال

وأوضح الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام لحظة قيام البطل التركي بالدخول للمركز التجاري وتفقد قسم أدوات المنزل، ليلتقط السكين الذي نفذ به العملية ويقوم بشرائه.

وظهر “حسن سكالانان” الذي نفذ عملية الطعن وهو يقوم بتفحص السكين قبل شرائه واختبار حدته.

ولاقى الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام العبرية تفاعلا كبيرا بين النشطاء العرب والمسلمين حول العالم، الذين أشادوا ببطولة المواطن التركي واستشهاده فداء لفلسطين.

وكانت وسائل إعلام تركية كشفت يوم، 30 أبريل الماضي، عن هوية الشاب التركي الذي نفذ عملية طعن، ضد جنود الاحتلال بالقدس، حيث اتضح أنه شاب يدعى “حسن سكالانان” من مواليد 1990 ويعمل إمام مسجد بتركيا.

وارتقى حسن سكالانان شهيدا في القدس، بنيران جنود الاحتلال بعدما انهال على أحدهم طعنا بسكين في يده، وفق مشهد وثقته كاميرات المراقبة وبثه الإعلام العبري.

وبعد إعلان استشهاد المواطن التركي حسن الذي قدم إلى إسرائيل ضمن وفد سياحي من تركيا ـ ويبدو أنها كان يخطط لهذه العملية قبل قدومه ـ ضجت مواقع التواصل في تركيا والوطن العربي باسمه، وسط إشادة كبيرة بالشهيد وبطولته.

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