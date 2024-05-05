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“الانتحار الهادئ”.. رجل أعمال ينهي حياته بطريقة غريبة وبشعة بعدما خسر ثروته (فيديو)

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"الانتحار الهادئ".. رجل أعمال ينهي حياته بطريقة غريبة وبشعة بعدما خسر ثروته

وطن – أنهى رجل الأعمال الباكستاني وتاجر العقارات “أرشد جمال” حياته بطريقة مأساوية، بعد أن أطلق النار على رأسه إثر تعرضه لعملية نصب خسر خلالها مبلغ مالي كبير قرر بعدها مفارقة الحياة.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة إطلاق جمال النار على نفسه في إحدى مكاتب العقارات في منطقة “روالبندي” في إقليم البنجاب – شمال شرق باكستان.

حيث ظهر في الفيديو تاجر العقارات المعروف هادئًا وهو يسند قدم على الأخرى، ويسأل عن شخص ما.

وعندما لم يجد جوابا مرضيًا عن مكان هذا الشخص أخرج مسدسه من حقيبته ثم استمر في الحديث مع أحد الموظفين داخل المكتب، ليضع المسدس في رأسه ويطلق رصاصة فارق على إثرها الحياة.

ونقلت الشرطة جثة أرشد جمال إلى المستشفى لتشريحها وتم تقديم تقرير أولي بناء على شهادة ابن شقيق أرشد جمال.

جمع الأدلة

وقالت صحيفة “إكسبريس تريبيون” الفرنسية إن الشرطة المحلية وفور تلقيها النبأ، قامت بجمع الأدلة ونقل المتوفى إلى منشأة طبية. وأكدت الشرطة أنه تم بدء تقرير أولي بناءً على تصريحات جلفام شهزاد، ابن شقيق المتوفى أرشد جمال.

وبحسب بيان ابن الأخ، فإن أرشد جمال اتصل به قبل الحادث، مشيراً إلى وجود خلاف مالي مع الشيخ طيب يصل إلى 300 مليون روبية.

ويُزعم أن أرشد جمال حمل الشيخ طيب المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة مالية ناتجة.

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