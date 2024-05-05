أبو عبيدة حاضرا في سلطنة عمان بحفل تخريج حفظة القرآن الكريم (فيديو)

وطن – تداول عمانيون بمنصات التواصل مقطع فيديو لحفل تخرج حفاظ القرآن الكريم في سلطنة عمان، وهم يستلهمون كلمات “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وظهر طفل لم يتجاوز العاشرة عن عمره في إحدى حفلات تخريج حفّاظ كتاب الله، وهو يقول بلغة فصيحة سليمة “السلام على شعبنا المجاهد العظيم.”

بكلمات ابو عبيدة تخرج حفاظ القرآن في سلطنة عُمان pic.twitter.com/Mqzy2Ahbe3 — عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) May 4, 2024

وأضاف:”أما بعد وبعد مائتي يوم من بدء معركة ” طوفان الأقصى” نطمئنكم أن لدينا المزيد وفي جعبتنا الكثير مما يسركم ويرفع رؤوسكم ويجعلكم تفخرون أمام العالم”.

نصر أو استشهاد

واستدرك الطفل مجسداً شخصية الناطق العسكري لكتائب القسام “أبو عبيدة” الذي أذهل العالم قائلاً وهو يخاطب الإسرائيليين: “أما والذي رفع السماء بلا عمد فإن هناك مفاجآت تنتظركم وتحمل لكم الموت الزؤام”.

وتابع: “سيرى العالم جماجم جنودكم يدوسها أطفال غزة وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.”

وأصبح أبو عبيدة أيقونة القسام من أوائل المطلوبين في قوائم الاغتيال الإسرائيلية نظرًا لاعتباره الشريان الرئيس للحرب النفسية والحرب الإعلامية التي تفرضها حماس على الاحتلال.

وفي 25 يونيو/حزيران 2006، برز أبو عبيدة لأول مرة ليعلن تنفيذ المقاومة عملية “الوهم المتبدد” شرق مدينة رفح، والتي أدت لقتْل جنديين إسرائيليين وجرح اثنين آخرين وأسر الجندي جلعاد شاليط.

وكنَّي بأبي عبيدة تيمنًا بالصحابي فاتح القدس أبي عبيدة بن الجراح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

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ولا يُعرف الاسم الحقيقي لأبي عبيدة ولا شكله كما أنّ التفاصيل أو المعلومات الشخصية عنه أو عن حياته شبه منعدمة، حيث يظهرُ في تصريحاته الإعلاميّة أو بياناته المرئية التي ينشرها ووجهه ورأسه مغطَّيانِ بالكامل بالكوفيّة باستثناء عينيه، للاحتياطات الأمنية.

وفي شباط الماضي تداول رواد مواقع التواصل فيديو لمفتي عام سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، وهو يستمع لكلمة أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأظهر الفيديو المفتي الخليلي في أحد مجالسه مع مجموعة من الحاضرين، وهو يستمع لكلمة أبو عبيدة أثناء بثها، في إشارة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والاهتمام بمستجدات الأحداث هناك، والوقوف في صف المقاومة.

واعتادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مختلف الولايات العمانية على تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، كل عام.