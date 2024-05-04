نتنياهو يعرقل الاتفاق .. قيادي في حماس: “يهددوننا باجتياح رفح .. ونعدهم بالفشل والهزيمة”

أكد مصدر قيادي في حركة حماس مساء السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل التوصل إلى اتفاق بإصراره على استمرار الحرب.

وأضاف القيادي في تصريحاتٍ نقلتها قناة الجزيرة القطرية، أنّ “الكيان الصهيوني يسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد أسراه دون ربط ذلك بإنهاء العدوان”.

لا اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة

وشدد المصدر على أن حماس “لن توافق بأي حال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة“.

وحمل “العدو المسؤولية الكاملة بإصراره على دخول رفح بدل وقف العدوان والانسحاب الشامل”.

وقال نفس المصدر في حماس إن “معلوماتنا تؤكد أن نتنياهو شخصيا يعرقل الوصول إلى اتفاق لحسابات شخصية”.

ولفت إلى أنّ “المقاومة مؤتمنة على تضحيات شعبنا ولن تفرط فيها تحت أي ظرف”.

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من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: “يهددوننا باجتياح رفح، ونعدهم بالفشل والهزيمة”.

يأتي ذلك وسط ترقب للردّ الذي من المتوقع أن يسلمه وفد حركة حماس الذي وصل السبت العاصمة المصرية، إلى الوسطاء، بالتزامن وتواجد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز في القاهرة.