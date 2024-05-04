برصاص في الرأس .. العراق يهتزّ بعد اغتيال طبيب شهير في منزله وتفاصيل مفزعة!

اهتزّ الشارع العراقي على وقعِ جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها طبيب الأسنان المتقاعد فيصل الحويزي، حيث عثر عليه مقتولا داخل منزله في محافظة النجف.

وبيّن مصدر أمني عراقي أن جثة الطبيب “الحويزي” وجدت مقيدة اليدين والقدمين وعليها آثار طلق ناري في الرأس.

بينما قالت وسائل إعلام عراقية أخرى إن القاتل استخدم “قطعة حديد” لضرب الدكتور بعد ربطه بالحبال ومن ثم قام بحمل القاصة وسرقتها إلى خارج المنزل صباحاً.

غضب وحزن في النجف بعد جـ.ـريمة مـ.ـروعة.. العثور على الطبيب المتقاعد فيصل الحويزي مقـ.ـتولا إثر سـ.ـطو مسـ.ـلح على داره في حي الغري وسط المدينة #أخبار_UTV pic.twitter.com/sGmIlgfrR1 — Utv (@UtvIraq) May 3, 2024

وأوضح المصدر أن “القوات الأمنية التي قدمت لمحل الحادث اكتشفت وفق تحقيقات أولية تعرض منزل الطبيب للسرقة من دون الكشف عن التفاصيل.

من جهتها نعت نقابة أطباء الأسنان فرع النجف الدكتور المتقاعد فيصل الحويزي.

وذكرت في بيان “تنعى نقابة أطباء الأسنان في النجف فقيدها الأخ والزميل الدكتور فيصل الحويزي طبيب اختصاص، والد أطباء الأسنان الدكاترة حسين وأكرم وزياد ورائد الحويزي، إثر حادث إجرامي غادر”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عائلة الطبيب المغدور اعتذرت عن قبول التعازي لحين القبض على الجناة.

مسلسل اغتيال الكفاءات الطبية:

في ١٩٩٧، كان أخي رحمه الله لديه مشكلة في الاسنان وحقيقةً كانت التكاليف في الحصار مكلفة جداً، بدأ بعلاجه د. اكرم فيصل الحويزي في وقت لم تكن تتوفر فيه حتى معدات طبية! وكان قد تخرج حديثاً، وهو نجل الدكتور المغدور د. فيصل الحويزي.

تألمت لمقتله بهذه… pic.twitter.com/4DlKMHTR80 — Jumana Mumtaz🇮🇶🇵🇸 (@jumana_mumtaz) May 3, 2024

من جهتها، قالت قناة الأولى العراقية، إنّ قوة أمنية في النجف ألقت القبض على أحد قتلة الطبيب المتقاعد فيصل الحويزي وبحوزته “قاصة” سرقها من منزل الضحية.

وأضاف القناة أمّ الجاني هو السائق الخاص للدكتور وكان برفقته شخصين وصلوا لبيت المجني عليه بسيارة نوع “سورنتو”.

وذكرت أنّ الجاني يعمل عند المجني عليه منذ 6 سنوات.

قوة أمنية في النجف تلقي القبض على أحد قتلة الطبيب المتقاعد فيصل الحويزي وبحوزته "قاصة" سرقها من منزل الضحية – الجاني هو السائق الخاص للدكتور وكان برفقته شخصين وصلوا لبيت المجني عليه بسيارة نوع سورنتو – الجاني يعمل عند المجني عليه منذ 6 سنوات#العراق #قناة_الاولى_العراقية… pic.twitter.com/p66T2SvIkG — قناة الاولى العراقية (@AlawlaTv) May 3, 2024

وخلال الأيام الماضية، سجلت عدّة جرائم قتل في العراق، كان من أبرزها اغتيال مسلح على دراجة نارية البلوغر العراقية الشهيرة الملقبة بـ”أم فهد” في منطقة شرق زيونة، بالعاصمة بغداد.

سبق ذلك تعرض البلوغر العراقية داليا نعيم، التي توصف بـ “باربي العراق”، للاختطاف والاعتداء عليها من منطقة المنصور غربي بغداد.