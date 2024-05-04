فاجعة في العراق: سقوط مأساوي لفريق تسلق بسبب الأمطار الغزيرة في السليمانية

وطن – شهد العراق فاجعة مأساوية، بعد وفاة أربعة أشخاص من فريق لتسلق الجبال مصرعهم، في منطقة السليمانية شمالي البلاد، جراء فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة.

وقال رؤوف كمال قائم قام منطقة قرداغ (40 كيلو مترا جنوب السليمانية)، إن أربعة أشخاص من فريق لتسلق الجبال مكون من 12 شخصا في قرية أواسبي غرقوا في قرداغ.

فيما أفاد آرام علي المتحدث باسم الدفاع المدني في السليمانية، بأن ثمانية متسلقين آخرين نجوا من الحادث في جنوب السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأضاف أنه تم توجيه تحذير أمس بأن الطقس غير مناسب ولا يجوز السفر إلى هذه الأماكن وخاصة فرق تسلق الجبال.

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أمطار غزيرة في العراق

وتسببت الأمطار الغزيرة غير المعتادة في حدوث فيضانات في مناطق عدة من العراق، خاصة في الشمال حيث أُغلقت بعض الطرق في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

مشاهد متداولة لغرق سوق ناحية الشيخ سعد بمحافظة واسط العراقية، بمياه الأمطار التي أتلفت البضائع، فيما أدت السيول الجارفة في محافظة #ديالى، شرقا، إلى هدم بعض المنازل في قرى ناحية قره تبة، وذلك نتيجة منخفض جوي مصحوب بأمطار ورياح عاتية#فانوس #العراق #الطقس #أمطار_الخير pic.twitter.com/7BeeaNF4aV — فانوس (@fanoos_news) May 3, 2024

وقال المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، إن الأمطار يفترض أن تبدأ في البلاد مع نهاية شهر ديسمبر وحتى نهاية شهر مارس.

وأشار إلى أن نسبة الأمطار التي تساقطت على البلاد خلال هذا العام أفضل من العام الماضي.