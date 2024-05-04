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فاجعة في العراق: سقوط مأساوي لفريق تسلق بسبب الأمطار الغزيرة في السليمانية

بقلم
فيضانات العراق

وطن – شهد العراق فاجعة مأساوية، بعد وفاة أربعة أشخاص من فريق لتسلق الجبال مصرعهم، في منطقة السليمانية شمالي البلاد، جراء فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة.

وقال رؤوف كمال قائم قام منطقة قرداغ (40 كيلو مترا جنوب السليمانية)، إن أربعة أشخاص من فريق لتسلق الجبال مكون من 12 شخصا في قرية أواسبي غرقوا في قرداغ.

فيما أفاد آرام علي المتحدث باسم الدفاع المدني في السليمانية، بأن ثمانية متسلقين آخرين نجوا من الحادث في جنوب السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأضاف أنه تم توجيه تحذير أمس بأن الطقس غير مناسب ولا يجوز السفر إلى هذه الأماكن وخاصة فرق تسلق الجبال.

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أمطار غزيرة في العراق

وتسببت الأمطار الغزيرة غير المعتادة في حدوث فيضانات في مناطق عدة من العراق، خاصة في الشمال حيث أُغلقت بعض الطرق في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، إن الأمطار يفترض أن تبدأ في البلاد مع نهاية شهر ديسمبر وحتى نهاية شهر مارس.

وأشار إلى أن نسبة الأمطار التي تساقطت على البلاد خلال هذا العام أفضل من العام الماضي.

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فاجعة في العراق: سقوط مأساوي لفريق تسلق بسبب الأمطار الغزيرة في السليمانية

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