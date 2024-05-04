عمر كمال يعترف: “عصيت ربنا مع ندى الكامل”!

كثيراً ما نفى مغني المهرجانات المصري عمر كمال الأنباء التي ترددت عن وجود علاقة عاطفية بينه وبين ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، غير أنّه قرر الاعتراف بما ربطه بسيدة الأعمال.

وكشف عمر كمال لأول مرة عن علاقة حب جمعت بينه وبين ندى الكامل مشيرا إلى أنه ابتعد عنها؛ لأن علاقاتهما كانت “ضارة”.

وقال: “ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فربنا يديني قلم ويكسرني علشان يسمع صوتي”.

وأضاف كمال: “أنا في الفترة دي مكنتش متزن نفسيًا ومكنتش بنام غير بأدوية ومهدئات، وسلوكي مكنش مضبوط، والأدوية كانت مأثرة عليا لدرجة أن ممكن حد ياخد مني مبلغ وأنسى خالص”.

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وتابع: “وكنت بأخد الأدوية دي بدون علم، وناس وصفت لي ودخلت في متاهة، والموضوع قلب معايا بهلوسة، ومرة مدير أعمالي راح جابني من على الدائري وأنا خابط العربية، وتاني يوم معرفتش أني عملت كده، والسنة والنص دي أثرت على شغلي”.

“حبيتها لكن التجربة ضرتني”

واستطرد كمال: “ممكن الغلط يكون من عندي لأني عملت في نفسي كده، هي مكانتش فاتحة خير عليا والمفروض الإنسانة اللي معايا لما تلاقيني بميل ناحية الغلط متميلش معايا لأ تعدلني، تجربة مكانتش حلوة عليا السلبي فيها أكتر من الإيجابي، وأنا اللي خدت قرار الانفصال لأني كنت بقع ومش نفسي، أنا حبيتها أكيد ولكن التجربة ضرتني”.

وتابع مغني المهرجانات حديثه: “ربنا حبيبي، وفي كل موقف في حياتي كنت هقع فيه شالني، وربنا عمل ده ممكن يكون علشان أمي أو اخواتي أو خير بعمله أو علشان براعي ربنا في فرقتي، أنا دايمًا بصحي نفسي ودايمًا عندي النفس اللوامة، وطول ما أنا بدخل ربنا في طرف الميزان همشي كويس”.

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وختم كمال حديثه بالقول: “ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فربنا يديني قلم ويكسرني علشان يسمع صوتي، وأنا فوقت وحاولت ترجعلي وأول ما أتأكدت أني مش راجع شوفت الوش التاني، وناس تانية ظهرت، طب ده أنا قرأت دراسة بتقول أن الشخص الطبيعي السوي العادي علشان يطلع من علاقة ويستشفى منها عايز 6 أشهر، وبدأ ربنا يبينلي حكمته وأن قراري صح”.