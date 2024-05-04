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شيرين تنهار على المسرح في الكويت فجأة وتدخل في نوبة بكاء (فيديو)

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شيرين تنهار على المسرح في الكويت فجأة وتدخل في نوبة بكاء

وطن – ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على المسرح خلال حفلها بالكويت، وهي تنهار فجأة وتدخل في نوبة بكاء أثناء الغناء في مشهد أحدث ضجة كبيرة وأثار جدلا.

وكانت شيرين تحيي حفلا فنيا في الكويت، مساء الجمعة، عندما توقفت فجأة عن الغناء وهي تغني كلمات أغنيتها الشهيرة “كدة يا قلبي” وبدأت في البكاء الذي تحول لانهيار.

شيرين تبكي على المسرح في الكويت

ولم تستطع شيرين إكمال الغناء وأدارت ظهرها للجمهور ودخلت في نوبة بكاء، ثم توجهت لمؤخرة المسرح وأخذت تمسح دموعها، فيما تفاعل معها الحضور بالتصفيق لها والدعم وإكمال كلمات الأغنية.

ولم يعرف سبب البكاء المفاجئ لشيرين عبدالوهاب في حفلها بالكويت، عندما وصلت لكوبليه “مع السلامة يا حبيبي مع السلامة”.

وربط البعض بين بكاء شيرين وأزماتها الأخيرة المتكررة مع حسام حبيب.

وبعد توقف لفترة وتفاعل الجمهور الكويتي معها، عادت شيرين عبد الوهاب لإكمال الحفل والغناء.

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لميس الحديدي تتفاعل مع شيرين

من جانبها تفاعلت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، زوجة الإعلامي الشهير عمرو أديب، مع لقطة بكاء شيرين.

وعلقت في تغريدة عبر حسابها بإكس رصدتها (وطن):”هو فيه مشاعر كده؟ يا شيرين دموعك وجعت قلوبنا.. ربنا يحفظك و يحفظ صوتك وإحساسك الرائع”

وكانت شيرين قد صرحت قبل حفلها في الكويت بأنها سعيدة جدا بالتواجد بين الكويتيين، وأشارت إلى كونها تعتبر نفسها صوت الجمهور، الذي يشجع المطرب ويجعله متحمسا ويخرج أفضل ما لديه.

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