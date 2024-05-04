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سبب وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن.. نطق الشهادة بآخر ظهور وهذه آخر رسالة صوتية له (استمع)

بقلم
وفاة الأمير السعودي الشاعر بدر بن عبدالمحسن بعد معاناة مع المرض

وطن – أعلن الديوان الملكي في السعودية، السبت، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود.

وكشف بيان الديوان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير بدر بن عبدالمحسن توفي خارج المملكة، وسيصلى عليه الجنازة يوم، غد الأحد.

وحدد موعد ومكان صلاة الجنازة “بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.”

وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن.. من هو؟

ويشار إلى أن الأمير بدر بن عبد المحسن، توفي عن عمر 75 عاما وكان شاعرا معروفا.

وعن سبب وفاته فإن المعلومات المتاحة تشير إلى وفاته خارج المملكة بعد معاناة مع المرض حيث كان في رحلة خارجية للعلاج.

ويعد الأمير أحد أبرز رواد الشعر الحديث في المنطقة، وحصل على وشاح الملك عبد العزيز عام 2019 من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

الأمير الشاعر كرمك الملك سلمان عام 2019، وتغنى بأشعاره كبار الفنانين وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وطلال مداح وعبد المجيد عبد الله وعبد الله الرويشد.

نطق الشهادة بآخر لقاء له وآخر تسجيل صوتي للأمير الراحل

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطعا مصورا من مقابلة لها مع الأمير السعودي بدر بن عبدالمحسن، موضحة أن هذا كان آخر لقاء للأمير قبل وفاته.

ويظهر بدر بن عبد المحسن بحسب فيديو الإخبارية، وهو ينطق الشهادتين بشكل كامل في آخر حديثه.

كما تم تداول آخر رسالة صوتية للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، وكان يخاطب فيها صديقه الشاعر الكويتي حمود محمد البغيلي.

وكان الأمير يطمئنه فيها على وضعه ويشكره على سؤاله ويخبره بأنه سيلتقيه قريبا ويتناول عنده العشاء، وخاطبه بدر بن عبدالمحسن بما نصه:”لو أن الوصل بالمحبة كان كل يوم أشوفك”.

وعلق الشاعر الكويتي حمود البغيلي على الرسالة بقوله:”آخر رسالة صوتية وصلتني ارجو منكم سماعها لسبب بدر بن عبد المحسن.. والله ثم والله لايمكن أنساك ألا أني أنسى مابقى من حياتي.”

وتابع في رثاء الأمير الراحل بأبيات شعرية لاقت تفاعلا كبيرا:”كل القصايد يابدر من محياك تاخذ صفاتك ماخذت من صفاتي ..عاشت معانيها العظيمات بحماك .. وأكرمتها وأكرمت بالخير ذاتي ..معاد للشعار بدرن بلياك
غريق نورك ماسعى للنجاتي.”

ونعى رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ الأمير الراحل أيضا وغرد على إكس: “رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن وغفرله وأسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال”.

وغردت أحلام الشامسي: “اللهم إن البدر بين يديك، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أنر قبره واجعله روضة من رياض الجنة يارب اجبر قلوب أحبتي”.

فيما رثاه فنان العرب محمد عبده بمجموعة تغريدات مؤثرة وكتب عن الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن: “غاب نور البدر في عتمة اللّيل”.

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وفاة الأمير السعودي الشاعر بدر بن عبدالمحسن بعد معاناة مع المرض

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