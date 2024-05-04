الرئيسية » رياضة » ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة 36

ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة 36

بقلم
ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني

حقق ريال مدريد بشكل رسمي، لقب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، مستفيدا من “هدية” من نادي جيرونا، الذي هزم الملاحق برشلونة.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني “لا ليغا” رقم 36 في تاريخه، بعد انتصاره السبت على قادش بنتيجة 3-0، وهزيمة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-4.

وبذلك، وسع ريال مدريد الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة، مع تبقي 4 مباريات على نهاية الدوري.

ويعتبر هذا اللقب الرابع لريال مدريد في آخر 10 مواسم، وهو اللقب الثاني للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد لقب عام 2022.

إنجاز تاريخي في جيرونا

وواصل نادي جيرونا مفاجآته، وانتصر بطريقة مقنعة على جاره برشلونة 4-2، ليصعد إلى المركز الثاني.

انتصار جيرونا ضمن له مقعدا في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز غير مسبوق للنادي الكتالوني.

واشتعلت المدرجات في استاد بلدية مونتيليفي، والذي يتسع لـ14 ألف متفرج فقط، بعد صافرة النهاية، ولوح الآلاف بمجسمات تجسد شكل دوري أبطال أوروبا، البطولة التي سيشارك فيها النادي لأول مرة في تاريخه.

كما عزز لاعب جيرونا، الأوكراني أرتيم دوفبيك، صدارته لهدافي الدوري بوصوله للهدف رقم 20، بفارق هدفين عن نجم ريال مدريد جود بيلينغهام.

 

قد يعجبك أيضاً

الكويت.. عبدالله النفيسي يحذر من أمر خطير قد يؤدي لسقوط الدولة

الكويت.. عبدالله النفيسي يحذر من أمر خطير قد يؤدي لسقوط الدولة (فيديو)

ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني

ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة 36

حبه الأبدي والطلاق الذي لم يقع.. قصة الأمير بدر بن عبدالمحسن مع زوجته الخامسة

حبه الأبدي والطلاق الذي لم يقع.. قصة الأمير بدر بن عبدالمحسن مع زوجته الخامسة

القوة الناعمة التي أسسها محمد بن زايد في السعودية أكبر مما يتصور محمد بن سلمان

نظام المهداوي يكتب: القوة الناعمة التي أسسها محمد بن زايد في السعودية أكبر مما يتصور محمد بن سلمان

شيرين تنهار على المسرح في الكويت فجأة وتدخل في نوبة بكاء

شيرين تنهار على المسرح في الكويت فجأة وتدخل في نوبة بكاء (فيديو)

مافيا الإنترنت تختطف مغاربة وتعذبهم على الحدود بين تايلاند وميانمار..

مافيا الإنترنت تختطف مغاربة وتعذبهم على الحدود بين تايلاند وميانمار.. تفاصيل صادمة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior