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حبه الأبدي والطلاق الذي لم يقع.. قصة الأمير بدر بن عبدالمحسن مع زوجته الخامسة

بقلم
حبه الأبدي والطلاق الذي لم يقع.. قصة الأمير بدر بن عبدالمحسن مع زوجته الخامسة

وطن – غيب الموت، السبت 4 مايو 2024، الشاعر والأمير السعودي بدر بن عبد المحسن، في باريس عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض.

ويعد الأمير بدر بن عبدالمحسن أحد أبرز رواد الشعر الحديث في المنطقة، وحصل على وشاح الملك عبد العزيز عام 2019 من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم، بيان بشأن وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وحدد مكان وموعد صلاة الجنازة عليه. وتصدر اسم الأمير الراحل منصة “X”، حيث ظهر وسم (بدر بن عبدالمحسن) في أول قائمة ما يتداول في السعودية.

شاعر الحب والرومانسية وقصته مع زوجته سارة

وما إن أعلن عن وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن حتى استعاد نشطاء ، جوانبا خفية من حياته وبخاصة الجانب العاطفي منها وهو الذي لطالما كتب عن الحب والرومانسية.

ومنها تفاصيل حبه لزوجته الأميرة “سارة بنت عبد العزيز بن زيد القريشي” وهي الزوجة الخامسة له، لكنها ظلت حبه الأبدي.

وأكد ناشطون أن الأمير بدر بن عبد المحسن، جسد حبه للأميرة سارة قولاً وفعلاً ولم يخجل بإعلانة لحبه الكبير، فكتب فيها قصيدة (ابعتذر) الذي غناها محمد عبده.

وكان الأمير بدر أراد أن يتحدث مع زوجته ولم يستطع أن يخبرها بأن هنالك ظروفاً قد حدثت له. وكان يريد أن يفترق عن زوجته رغما عنهما.

لكن لم يستطع فاصطحبها في زيارة إلى أهلها وكتب لها قصيدة “ابعتذر”.
ويُقال بأنها أُغمي عليها عندما علمت وفهمت الرسالة بأنهما سوف يتطلقان.
فكتبت له قصيدتها المشهورة (تقوا الهجر) الذي غناها خالد عبد الرحمن فلم يستطيعا أن يفترقا ورجع لها، وبقيت على ذمته إلى أن وافاه الأجل وأنجبت منه الأميرة لولوة، والأمير عبد المحسن.

يذكر أن آخر منشور للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن على حسابه الشخصي بمنصة “إكس”، كان في التاسع والعشرين من أبريل الماضي: وقال فيه “الناس ما همَّها ظروفكْ .. كود الذي يحزن لغمّكْ.. وإن شلت حملك على كتوفكْ .. بتموت ما أحدٍ ترى يمّكْ”.

وكان الأمير الراحل يخضع لرحلة علاج بالخارج لكن لم يكتب له الشفاء، وتوفي في المستفى بعد صراع كبير مع المرض.

ونعا العديد من الأمراء والمسؤولين والساسة والفنانين ونجوم المجتمع، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن. وكان الأمير الراحل يحظى بشعبية كبيرة بسبب أشعاره الشهيرة التي غناها الكثير من كبار المطربين ومنهم محمد عبده.

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