القميص الجديد لنادي ليفربول.. لماذا أثار ضجة في السودان؟ (شاهد)

وطن – أثار تقديم القميص الجديد لنادي ليفربول ، حالة واسعة من الجدل في السودان، وذلك بعدما استعان العملاق الإنجليزي بعبارة سودانية شهيرة لتقديم قمصانه لموسم 2024-2025.

ونشرت صفحة ليفربول في موقع “فيسبوك“، صورة الطقم الجديد لـ”الريدز” والتي ظهر فيها النجم المصري محمد صلاح والمدافع الفرنسي إبرايهما كوناتي.

وكتبت صفحة ليفربول، معلقة على الصورة، العبارة السودانية الشهيرة: “الجديد شديد”.

تفاعل سوداني واسع

وأثار منشور صفحة ليفربول تفاعلا كبير بين النشطاء، حيث توافد الجمهور السوداني المتابع لصفحة ليفربول على التعليقات.

اقرأ أيضا:

وقال الكثير من النشطاء إن العبارة حصرية على السودان فيما تفاعل البعض الآخر بشكل ساخر مع المنشور.

صفحه ليفربول الرسميه باللهجه السودانيه الجديد شديد تدشن تيشيرتات الفريق للموسم الجديد pic.twitter.com/iZ6xQ2OiQA — Abazer (@Abazer123456) May 3, 2024

"الجديد شديد" تقلب التواصل.. ليفربول يقدم قميصه الأساسي بعبارة سودانية https://t.co/f3NpZqksSV — Mamdouh. A. Zakariaممدوح بن عبداللطيف زكريا (@mamdohabdulltif) May 4, 2024

وقبل أيام، أعلن نادي ليفربول عن قميصه الرسمي للموسم الجديد 2024 / 2025، وشارك الدولي المصري محمد صلاح، في جلسة التصوير.

وكشف النادي الإنجليزي عن القميص الأساسي للاعبين، والذي جاء باللون الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى تيشيرت أسود.

ياهــي فخــــامة ✨ قميص حارسنا الأسود الجديد بموسم 2024/25 🤩 متاح للطلب المسبق الآن من المتجر، وعبر الإنترنت أو من خلال التطبيق. pic.twitter.com/p1YAMrFmdd — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 2, 2024

وشارك عدد من اللاعبين في جلسة تصوير طاقم الموسم الجديد، يأتي على رأسها محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، ماك أليستر، جاكبو، داروين نونيز، بالإضافة إلى بعض عناصر الفريق النسائي.