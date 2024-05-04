القميص الجديد لنادي ليفربول.. لماذا أثار ضجة في السودان؟ (شاهد)

وطن – أثار تقديم القميص الجديد لنادي ليفربول ، حالة واسعة من الجدل في السودان، وذلك بعدما استعان العملاق الإنجليزي بعبارة سودانية شهيرة لتقديم قمصانه لموسم 2024-2025.
ونشرت صفحة ليفربول في موقع “فيسبوك“، صورة الطقم الجديد لـ”الريدز” والتي ظهر فيها النجم المصري محمد صلاح والمدافع الفرنسي إبرايهما كوناتي.
وكتبت صفحة ليفربول، معلقة على الصورة، العبارة السودانية الشهيرة: “الجديد شديد”.
تفاعل سوداني واسع
وأثار منشور صفحة ليفربول تفاعلا كبير بين النشطاء، حيث توافد الجمهور السوداني المتابع لصفحة ليفربول على التعليقات.
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وقال الكثير من النشطاء إن العبارة حصرية على السودان فيما تفاعل البعض الآخر بشكل ساخر مع المنشور.
الحساب الرسمي لنادي ليفربول باللغة العربية يستعرض طقم ملابسه الجديد بعبارة سودانية (الجديد شديد) @LFC @LFC_Arabic @MoSalah pic.twitter.com/XBRAwUdL3T
— هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) May 3, 2024
صفحه ليفربول الرسميه باللهجه السودانيه الجديد شديد
تدشن تيشيرتات الفريق للموسم الجديد pic.twitter.com/iZ6xQ2OiQA
— Abazer (@Abazer123456) May 3, 2024
"الجديد شديد" تقلب التواصل.. ليفربول يقدم قميصه الأساسي بعبارة سودانية https://t.co/f3NpZqksSV
— Mamdouh. A. Zakariaممدوح بن عبداللطيف زكريا (@mamdohabdulltif) May 4, 2024
وقبل أيام، أعلن نادي ليفربول عن قميصه الرسمي للموسم الجديد 2024 / 2025، وشارك الدولي المصري محمد صلاح، في جلسة التصوير.
منطقة فخامة مُفرطة! ⚠️👑 pic.twitter.com/1iYj0AdcgX
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 2, 2024
وكشف النادي الإنجليزي عن القميص الأساسي للاعبين، والذي جاء باللون الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى تيشيرت أسود.
ياهــي فخــــامة ✨
قميص حارسنا الأسود الجديد بموسم 2024/25 🤩
متاح للطلب المسبق الآن من المتجر، وعبر الإنترنت أو من خلال التطبيق. pic.twitter.com/p1YAMrFmdd
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 2, 2024
وشارك عدد من اللاعبين في جلسة تصوير طاقم الموسم الجديد، يأتي على رأسها محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، ماك أليستر، جاكبو، داروين نونيز، بالإضافة إلى بعض عناصر الفريق النسائي.
يخطف القلب قبل العين 😍
قميص الريدز بموسم 2024/25 من @nikefootball متاح للطلب المسبق الآن من المتجر، وعبر الإنترنت أو من خلال التطبيق.pic.twitter.com/wr98mBCPyn
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 2, 2024