الشيخة مهرة توثق لحظة خروج طفلتها من رحمها وظهور مثير بالروب لوالدتها طليقة محمد بن راشد (شاهد)

وطن – وثقت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد، في صور جديدة نشرتها عبر حسابها بمنصة “انستغرام” لحظة ولادتها في المستشفى لطفلتها الأولى من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

وكانت مهرة ابنة حاكم دبي قد أعلنت، يوم 2 مايو، عن وضع طفلتها الأولى وكشفت أن والدها اختار لها اسم “مهرة” أيضا.

وفي الصور الجديدة التي نشرتها الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد، وثقت ابنة حاكم دبي لحظة خروج طفلتها مهرة من رحمها.

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الشيخة مهرة تلد وتُرضع طفلتها وتوثق ذلك بالصور

وظهرت الطفلة بآثار المخاض وقد ضمتها والدتها لصدرها مباشرة وكانت تنظر إليها بنظرات حب واضحة، تدل على تحرك غريزة الأمومة لديها.

وظهر بالصور أيضا زوجها الشيخ مانع مع طبيب التوليد وطاقم التمريض، ووثقت صورة أخرى الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد وهي تحاول إرضاع طفلتها.

ظهور مثير لـ“زوي غريغوراكوس” مع حفيدتها

وكان لافتا ضمن الصور التي نشرتها ابنة حاكم دبي، صور لوالدتها اليونانية “زوي غريغوراكوس” طليقة الشيخ محمد بن راشد، وهي تحمل الطفلة في المنزل بعد الولادة.

حيث ظهرت السيدة زوي بشكل مثير وهي ترتدي “الروب” وكشف عن ساقيها بشكل كبير، وكانت تجلس على الأريكة وتحمل حفيدتها “مهرة” التي تم تمويه وجهها بالصورة.

وظهر الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، في صورة منفصلة أيضا وهو يحمل طفلته الأولى مهرة، فيما وثقت الصور أيضا غرفة المولودة الجديدة المزينة بزينة الأطفال والمملوءة بصناديق الهدايا.

وكانت الشيخة مهرة أعلنت عن زواجها من الشيخ مانع العام الماضي، ونشرت صورا من حفل الزفاف الأسطوري في الإمارات وقتها.