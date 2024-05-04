إسرائيل خضعت لمطلب الإفراج عن مروان البرغوثي بشرط .. ما هو!

وطن – قالت “القناة 12” العبرية إن إسرائيل خضعت لمطلب حماس الإفراج عن القيادي الفسلطيني مروان البرغوثي، الذي يقبع في سجون الاحتلال منذ أكثر من 20 عاماً.

لكن الاحتلال يصر بحسب القناة العبرية على إطلاق سراحه إلى غزة وليس الضفة، ومن المتوقع أن تطالب المقاومة بإدراج اسمه في قائمة المرحلة الأولى من الصفقة.

واعتقل البرغوثي خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2002، ويُعتبر أول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح، وأول نائب فلسطيني تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن المؤبد.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه من غير المعروف رد المقاومة على إطلاق سراحه إلى غزة، وقد تكون مارست ضغطاً أكبر لاطلاق سراحه للضفة.

ومن المتوقع أن تطالب حماس بإدراج اسمه على قائمة المرحلة الأولى من الصفقة.

דיווח בערוץ א-שרק הסעודי: ישראל כבר לא מתנגדת לשחרורו של מרואן ברגותי, אך מתעקשת לשחררו לעזה ולא לגדה. חמאס צפוי לדרוש את שמו ברשימה של השלב הראשון בעסקה@sapirlipkin — החדשות – N12 (@N12News) May 4, 2024

إبعاد المفرج عنهم

وذكرت صحيفة “الشرق” السعودية نقلا عن مصادرها أنه من المتوقع أن تقدم حركة “حماس” اسم مروان البرغوثي في قائمة المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.

ونص مشروع الاتفاق المقدم لحركة “حماس” على أن تسمى الحركة 20 أسيراً محكوماً بالسجن مدى الحياة مقابل كل مجندة إسرائيلية يطلق سراحها في المرحلة الأولى من الصفقة.

وبحسب المصادر، فإن لدى حركة “حماس” والفصائل في غزة ما بين 3 إلى 5 مجندات، وهو ما يعني بأنه سيجري إطلاق سراح ما بين 60 إلى 100 أسير فلسطيني محكوم عليه بالسجن المؤبد في المرحلة الأولى من التبادل.

وتصر إسرائيل على إبعاد عدد من الأسرى إلى قطاع غزة أو الخارج.

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علامة فارقة

ووفق المصدر ذاته يشكل إطلاق سراح مروان البرغوثي علامة فارقة في الحياة السياسية الفلسطينية، نظراً لما يحظى به من شعبية جارفة في حركة “فتح” والشارع الفلسطيني.

كما تظهر مختلف استطلاعات الرأي العام في فلسطين أن البرغوثي يفوز في أية انتخابات رئاسية بصرف النظر عن منافسه.

زنزانة مظلمة

وكان نجل البرغوثي قال إن والده “وضع في الحبس الانفرادي في زنزانة مظلمة لمدة 12 يوما.”

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الولايات المتحدة أثارت مخاوف مع إسرائيل بشأن موقفها من البرغوثي الذي تطالب حماس بإطلاق سراحه من السجن، والذي تقول عائلته أنه يتعرض للإيذاء.

وقال ابنه للصحيفة إن والده “تعرض لاعتداء جسدي في السجن بعد 7/10″، وقال محاميه: “رأيت كدمات على جسده ووجهه، وقال إنهم ضربوه حتى فقد وعيه”.

أثارت الولايات المتحدة والدول العربية مخاوف مع إسرائيل بشأن معاملتها لمروان البرغوثي، أحد قادة فتح الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لقتله خمسة إسرائيليين في عملية بطولية.

وبحسب أفراد عائلته، فإن البرغوثي يعاني من الانتهاكات الجسدية والنفسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.