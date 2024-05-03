محاولات إنقاذه فشلت.. تفاصيل وفاة نجل عبد الفتاح البرهان في تركيا

وطن – توفي نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الجمعة، بعد شهر من تعرضه لحادث سير في أنقرة بتركيا أدى إلى إصابة خطيرة ألمت به.

وذكرت وكالة أنباء “دوغان” وقتها أن الحادث وقع في شارع “كيراز” بمنطقة كيزيلجاسار مقابل جامعة أتيليم الخاصة في العاصمة التركية. حين كان يقود نجل البرهان دراجته النارية، ولم يتم الإبلاغ عن ملابسات أخرى للحادث.

وسقط محمد عبد الفتاح البرهان أرضاً على بعد أمتار عن دراجته النارية، وتم نقله إثر ذلك إلى مشفى “بلكينت” في العاصمة التركية.

ورغم التدخلات الطبية التي خضع لها خلال الأسابيع الماضية في العناية المركزة، إلا أنه توفي بسبب الإصابات الخطيرة التي كان يعاني منها، حسب موقع “خبر تورك“.

وقال الموقع، الجمعة، إن الجانب التركي نقل نبأ وفاة محمد البرهان إلى والده عبد الفتاح وإلى عائلته.

ولدى عبد الفتاح البرهان ثلاثة أبناء، ولدان وبنت، درس أكبرهم في جامعة الخرطوم، حسب وسائل إعلام سودانية.

قتال دام بالسودان

يأتي هذا الخبر بينما يشهد السودان منذ 15 أبريل 2023، قتالا داميا بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” المدعوم إماراتيا، وأدى الصراع إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف، بما في ذلك ما يصل إلى 15 ألف شخص في بلدة واحدة بغرب دارفور، وفقاً لخبراء الأمم المتحدة.

وقد اختلف الجنرالان حميدتي والبرهان، بعد الانقلاب العسكري المشترك عام 2021 الذي عرقل عملية الانتقال الديمقراطي الهشة في السودان.