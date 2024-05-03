شاهد كيف أهانَ الوليد بن طلال الداعية عائض القرني وهو يمتدحه في مكتبه!

أثار مقطع فيديو للداعية السعودي عائض القرني، وهو يتملّق للملياردير السعودي الوليد بن طلال في مكتبه، جدلاً على منصات التواصل .

جاء ذلك، خلال زيارة “القرني” للوليد بن طلال في مكتبه؛ ليقدم له دعوة لحضور زواج ابنه (عبدالله).

وخلال الزيارة، ألقى عائض القرني قصيدة في مدح الوليد بن طلال مالك قنوات روتانا، وقال: “نحن نُثني على أهل الخير ليزدادوا خيرًا والله سوف يسألنا عن هذا”، ووصفه بأنه “أبو الأيتام والمساكين والفقراء وأنه يصوم كل إثنين وخميس”.

سعدنا هذه الظهيرة الدكتور عائض القرني و أنا بزيارة سمو الأمير الوليد بن طلال بحضور الشيخ د علي النشوان ..

و كان اللقاء ممتعا تخلله الحديث عن الأدب و الشعر و جماليات هذا الوطن العظيم .. و في نهاية الزيارة ألقى الشيخ عائض القرني مقطوعة شعرية وجدت الاستحسان

@Dr_alqarnee… pic.twitter.com/sk4WgJMQ3q — أحمد العرفج (@Arfaj1) April 30, 2024

لكنّ انشغال الأمير الوليد بن طلال بهاتفه، أثناء إلقاء عائض القرني قصيدة في مدحه، اعتبر مهيناً للداعية السعودية وتجاهلاً مقصوداً من الملياردير.

وتعليقاً على الموقف، قال المغرد “محمود شاكر الفيلكاوي”: “نهاية مؤسفة للداعية عايض القرني. كنا نعتبره قدوة و مثال أعلى في يوم من الأيام. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب”.

نهاية مؤسفة للداعية عايض القرني كنا نعتبره قدوة و مثال أعلى في يوم من الأيام اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب pic.twitter.com/6BqQV971bb — محمود شاكر الفيلكاوي (@ALFAILEKAWE) May 2, 2024

بينما عقّب حساب “نحو الحرية”: “من الأدب والاحترام أن تترك هاتفك عندما يحدثك أحدهم، كيف وإذا كان يلقي قصيدة في مدحك؟، الوليد بن طلال لا يرى عائض القـرني سوى شخص بلا قيمة ولا يعيره أي اهتمام!. 10 ثواني تلخص لك قيمة عائض القرني عندما كان يتزلف للوليد المشغول بهاتفه وغير مهتم!”.

من الأدب والاحترام أن تترك هاتفك عندما يحدثك أحدهم، كيف وإذا كان يلقي قصيدة في مدحك؟، الوليد بن طلال لا يرى عائض القرني سوى شخص بلا قيمة ولا يعيره أي اهتمام! 10 ثواني تلخص لك قيمة عائض القرني عندما كان يتزلف للوليد المشغول بهاتفه وغير مهتم! pic.twitter.com/yFVDoK8uKX — نحو الحرية (@hureyaksa) May 3, 2024

واعتبرَ في تغريدةٍ ثانية أن الحال الذي وصل إليه عائض القرني “مؤسف ومثير للشفقة”.

وكان الداعية السعودي عائض القرني، خرج بمقطع فيديو “تطبيلي” للنظام السعودي؛ بمناسبة يوم التأسيس، الذي يوافق 22 من فبراير كل عام، متجاهلاً حوالي 100 ألف شهيد وجريح في قطاع غزة، في الوقت الذي شنّ عليه مغرّدون هجوماً لاذعاً وصفوه بـ”المطبل الساقط في بحر النفاق”. حسب قولهم