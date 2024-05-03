ريال مدريد يفسد خطة انتقام برشلونة

أفسد ريال مدريد مساعي برشلونة للانتقام من الميرنجي في السباق على صفقة مميزة بالميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ريال مدريد تفوق على برشلونة خلال الصيف الماضي في سباق التوقيع مع التركي أردا جولر، رغم أن البارسا كان الأقرب إلى الصفقة.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، حاول برشلونة بقوة التعاقد مع فرانكو ماستانتونيونو، نجم ريفر بليت، للرد على صفقة أردا جولر.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد عاد بقوة إلى الصفقة واقترب من حسمها، حيث أن جوني كالافات، رئيس كشافة ريال مدريد، التقى مع مسؤولي ريفر بليت عدة مرات.كما نقل موقع kooora

وأوضحت أن ريال مدريد سيلعب على الجانب المادي، لاستغلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها برشلونة.

وكشفت أن خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للملكي الإسباني، أجرى أيضا اتصالات مع ريفر بليت بشأن صفقة ماستانتونيونو، ليقترب سيناريو جولر من التكرار في الصيف المقبل.