حيّرت الآلاف .. هل يمكنك اكتشاف الأفعى الجرسية المخفية في هذه الصورة؟!

حيّرت صورة نشرها أحد مستخدمي موقع Reddit، المتابعين، حيث قال إنّ الأفعى الجرسية المجلجلة، تتخفى في العشب، متحدياً أصحاب النظر الحاد باكتشاف مكانها.

مستخدم في شمال غرب أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، نشر الصورة على Reddit، وتحدّى المستخدمين الآخرين في العثور على الأفعى المجلجلة بين العشب.

واشار إلى موت العديد من الأشخاص بسبب لدغات هذا النوع من الأفاعي؛ لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى بسرعة كافية.

لاحقاً، نشر نفس المستخدم صورة قريبة لذيل الأفعى المجلجلة بالإضافة إلى الصورة الأصلية، مع وضع دائرة حول الثعبان ليتضح مكانه.

وأكد كثيرون ممن شاهدوا المنشور أنهم لم يتمكنوا من اكتشاف الثعبان في الصورة.

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وينصح قسم موارد الحياة البرية في ولاية يوتا، عند مصادفة أفعى مجلجلة في البرية، بالبقاء هادئاً وعدم الذعر، والبقاء على بعد خمسة أقدام على الأقل من الثعبان، وعدم محاولة قتل الثعبان؛ كون ذلك غير قانوني، ويزيد بشكل كبير من احتمالية هجوم الثعبان عليك. وفق صحيفة “ديلي ميل“