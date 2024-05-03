حماس وافقت مبدئيا على صيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار وتطلب ضمانات أمريكية

في ظل الترقب الكبير لما ستسفر عنه الساعات المقبلة بشأن المفاوضات الجارية في مصر لعقد صفقة ووقف إطلاق النار في غزة، كشفت مصادر مطلعة أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس قبلت مبدئيا صيغة مرضية بشأن مسألة وقف إطلاق النار.

ويصل وفد من حماس إلى القاهرة، السبت، لتسليم الموقف النهائي للحركة من المقترحات التي تم تطويرها واستكمال المباحثات.

وفد حماس في القاهرة لبحث صفقة جديدة

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر مصري مطلع قوله، إن القاهرة استطاعت الوصول إلى صيغة مرضية بشأن مسألة وقف إطلاق النار، وتم عرضها على الجانبين، وقبلتها حماس مبدئياً مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها.

وأصدرت حركة حماس مساء الجمعة، بيانا جاء فيه: “وإذ نؤكّد الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بهذه الروح نفسها للتوصل إلى اتفاق”.

وتابع بيان الحركة الذي رصدته (وطن): “إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بالكامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

نتنياهو غير عابئ بمصير الأسرى

“العربي الجديد” نقلت أيضا عن مصادرها أن وفد حماس سيحمل معه رسالة من يحيى السنوار إلى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، تتضمن رداً على نقاط محددة طلبتها القاهرة خلال الاتصالات الأخيرة، وطلبت رداً واضحاً من السنوار بشأنها بعدما حاولت القاهرة تقريب وجهات النظر بشأن الموقف من وقف إطلاق النار الدائم.

إجمالي ما طرح من أفكار خلال الساعات الماضية يحمل صيغاً متطورة وتلقى قبولاً مبدئياً لدى حماس للتفاوض بشأنها شريطة جدية الجانب الإسرائيلي، تقول المصادر.

مصدر قيادي في حماس قال للصحيفة أيضا، شريطة عدم ذكر اسمه، إنه رغم التجاوب الكبير الذي أبدته الحركة من الأطروحات الراهنة، لايزال نتنياهو يعمل على إفشال جهود الوصول لصفقة.

المصدر ذاته شدد على أن المقاومة الفلسطينية لن توقع إلا على اتفاق يقضي وينص بوضوح على وقف كل العمليات العسكرية في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال.

كما أن حركة حماس تلقت بحسبه، إشارات بأن نتنياهو غير عابئ بمصير الأسرى العسكريين، وأن هناك تخطيطاً لديه ولدى وزرائه المتشددين لاعتبار هؤلاء “ضحايا حرب”، وذلك لأجل الهروب من دفع ثمن مرتفع لتحريرهم.

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وليام بيرنز في مصر

وكان رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية CIA وليام بيرنز وصل، الجمعة، إلى القاهرة، ما يشير إلى حدوث تطورات هامة في الطريق إلى الاتفاق.

ومن المقرر أيضاً أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة بعد انتهاء “يوم السبت اليهودي”.